in

Anastasia Kvitko et ses charmes sur le point de tomber de son haut | Instagram

La belle modèle russe Anastasia Kvitko, également connue sous le nom de “La Russe Kim Kardashian“, il portait son énormes charmes en haut, ils étaient sur le point de se décoller !

Cette beauté faisait une activité avec ses followers comme l’ont fait d’autres célébrités, elle a décidé de répondre à certaines de leurs questions.

Cependant, loin de prêter attention à cette activité, ce qui a sûrement attiré le plus l’attention de ses plus de 12,2 millions de fans, ce sont ses charmes comme cela se produit généralement en des occasions et des publications constantes.

Malheureusement, il n’y a pas de chiffre qui puisse être comparé, pour connaître le type de réactions que ses followers ont eues, car ladite publication l’a partagé à travers ses histoires et lorsque cela se produit c’est elle seule qui a accès à ce chiffre.

A lire aussi : Mia Khalifa déchire son chemisier et montre ses charmes en rouge

Anastasia Kvitko Elle portait un haut court avec un décolleté carré qui était plus que spacieux car une grande partie de sa volupté sortait du haut, en plus d’avoir des bretelles extrêmement fines qui supportent à peine ce poids.

Ci-dessous, elle porte une mini-jupe blanche à deux volants qui correspond à son haut blanc avec un petit imprimé de fleurs, pour que ses jambes paraissent stylisées, elle a utilisé des espadrilles dans un ton clair similaire à celui de ses deux vêtements.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

En premier photo Il a écrit “posez-moi une question” et dans la seconde où il apparaît à nouveau avec cette tenue coquette mais exhibant ses jambes galbées posant par derrière, il a répondu à ses fans qui lui ont demandé qui était la personne qui était en charge de prendre ses photos .

Cela peut vous intéresser : Elsa Jean fête son anniversaire en micro maillot de bain !

Le mannequin russe a seulement écrit que ses amis, elle est sûrement toujours accompagnée de quelqu’un, qui d’ailleurs a un très bon goût en photographie car il est rare de voir une photo de Anastasie Kvitko où ça n’a pas l’air bien.

A lire aussi : Ana Cheri porte une bande sous ses charmes, sans vergogne ?

Bien qu’il soit évident que comme toute femme, elle prend plus de 10 photos pour n’en partager qu’une ou peut-être deux.

D’après ce que l’on peut voir sur les deux images, Kvitko profitait d’une promenade dans une belle ville rustique, bien qu’il n’ait pas donné de détails, c’est la chose la plus sûre à faire.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Cette beauté née à Kaliningrad, en Russie, s’est concentrée sur ses activités en tant que modèle pour différentes marques, en particulier Fashion Nova et Bang Energy, partageant constamment du contenu où elle fait la promotion de ces marques avec une grande fierté et surtout un dévouement.