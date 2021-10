Anastasia Kvitko exhibe ses charmes en micro-jupe | Instagram

La modèle russe Anastasia Kvitko a de nouveau attiré l’attention de ses followers grâce à une nouvelle publication qu’elle a récemment partagée sur Instagram, où elle a montré ses énormes charmes avec une micro jupe.

Il y a deux jours, cette star de la beauté et des célébrités de 26 ans de Kaliningrad, en Russie, a partagé son dernier post sur Instagram il y a deux jours.

Ces photos ont été les plus coquettes à ce jour, utilisant à nouveau le regard dans l’avant-dernière publication qu’elle a faite, précisément le 24 septembre.

Anastasie Kvitko Comme la célèbre mannequin et femme d’affaires Instagram est également connue, elle porte une tenue deux pièces coquette, celle-ci se compose d’un haut blanc avec des volants sur les manches et le bas.

Grâce à ce haut, elle exhibe ses énormes charmes à la perfection, il semble que cette influenceuse russe lorsqu’elle marche un peu cette partie de son corps bouge immédiatement grâce au mouvement qu’elle provoquerait en marchant.

Comme vous le savez bien aujourd’hui Anastasia Kvitko Il réside actuellement aux États-Unis, car il y a quelques années, il a déménagé dans ce pays pour développer sa carrière de mannequin, quelque chose qui a immédiatement commencé à pousser comme de la mousse.

Actuellement, la mannequin et influenceuse compte plus de 12,1 millions de followers sur Instagram, ayant des millions de fans non seulement aux États-Unis mais aussi dans d’autres pays, on peut le voir dans les boîtes de commentaires de ses publications.

Poursuivant sa publication la plus récente, elle porte également une micro-jupe qui met en valeur ses jambes galbées, celle-ci est également composée de volants dans le style du haut qu’elle portait, celle-ci a un imprimé fleuri.

Elle prétend qu’elle est au paradis avec sa boisson préférée, dont elle fait continuellement la promotion sur son compte Instagram.

Au total, il y avait deux Photos Ceux qu’il a partagés dans le second peuvent apprécier un peu plus ses jambes, alors les fans qui ont vu sa publication étaient ravis.

Plusieurs des commentaires qu’elle a reçus affirment précisément que cette beauté russe est l’une des plus coquette et des plus belles d’Instagram.

Elle a actuellement plus de 83 000 cœurs rouges en plus d’un millier de commentaires, de nombreux emojis qui apparaissent parmi les commentaires que ses fans enthousiastes lui ont écrits, une fois qu’ils l’ont revue puisqu’elle ne partage plus de contenu aussi activement qu’avant.