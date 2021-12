Anastasia Kvitko modèle comme une écolière pour les réseaux sociaux

« Oublié le fond », Anastasia Kvitko modèle en écolière | Instagram

La belle mannequin russe Anastasia Kvitko a clairement indiqué qu’il restait le fond et l’a mis de côté pour devenir l’une des écolières les plus coquettes. La célèbre spectaculaire a utilisé sa jupe à carreaux plus courte pour voler le souffle à ses millions de followers sur les réseaux sociaux.

Dans une première photographie, Anastasia Kvitko Il a utilisé un petit gilet qui bien sûr ne couvrait rien de la partie supérieure de son énorme beauté, il a donc dû utiliser ses propres mains pour cacher l’essentiel, même si cela n’était pas très utile lorsqu’il posait devant, ses fans étaient super reconnaissant.

En una segunda imagen, la bella influencer rusa posó de espaldas y un poco de perfil subiendo su falda y dejando en evidencia que definitivamente olvidó lo de abajo, mientras que la parte superior de su anatomía tenía un muy pequeño top del que salían sus encantos por La partie inférieure.

Cela peut vous intéresser: Aleida Núñez surprend avec « gros plan », « Plus de charmes »

Telle une professionnelle qu’est la belle blonde, elle a posé de la manière la plus coquette, laissant les internautes paralysés quelques minutes dans chacune de ses photographies pour admirer pleinement sa beauté.

Cette belle femme est l’une des chouchous des réseaux sociaux et y partage constamment des contenus de ce type. Ses abonnés ont tellement aimé ces images qu’ils les ont partagées sur un compte de fan d’Anastasia Kvitko pour les admirer encore et encore et les remplir d’emojis et de compliments en gros.

ADMIRER LA BEAUTÉ D’ANASTASIA ICI

« J’ai oublié le fond », interprète Anastasia Kvitko en écolière. Photo : Instagram.

Pour ses courbes proéminentes et son énorme beauté, Anastasia a été comparée à d’énormes stars du monde du divertissement et du glamour telles que Demi Rose Mawby et Kim Kardashian West elle-même.

Anastasia et les stars susmentionnées ont été parmi les célébrités qui ont changé le paradigme selon lequel une belle femme est une petite femme, le changeant complètement pour une beauté plus courbée, avec des courbes proéminentes et assez attrayante.

Cette belle russe partage constamment du contenu sur les réseaux sociaux avec beaucoup ou sans quelques vêtements, la vérité est que de toute façon, elle est vraiment belle. Anastasia Kvitko Il surprend également ses followers avec ses changements de look, comme nous l’avons vu ses longs cheveux dans différentes nuances.

Ce qui ne change jamais, c’est son beau visage d’une énorme beauté qui dégage une innocence pleine qui contraste avec son corps voluptueux et célèbre qui lui a valu tant de renommée sur les réseaux sociaux et est devenu sa marque de fabrique.