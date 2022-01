Anastasia Kvitko modèle son énorme beauté au bord de la piscine

Anastasia Kvitko révèle deux énormes raisons de se renverser | Instagram

Anastasia Kvitko a encore une fois laissé ses followers plus que ravis sur les réseaux sociaux, ceci après avoir décidé de révéler au Sun ses deux plus grandes ou énormes raisons pour lesquelles elle est capable de renverser la beauté de n’importe qui.

L’influenceuse également russe a profité de ses réseaux sociaux pour partager une photo sur laquelle elle pose au bord d’une délicieuse piscine par une journée assez ensoleillée et spéciale pour faire ressortir ses charmes.

Anastasia Kvitko Il est devenu complice de son photographe pour capter son meilleur angle et a posé face contre terre depuis une palette recouverte d’une serviette bleue. La célèbre femme a choisi pour l’occasion un assez petit maillot de bain rose qui n’a eu aucun mal à exposer ses énormes attributs.

Une fois de plus, Anastasia Kvitko indique clairement qu’elle est capable de devenir la nouvelle Miss Bum Bum, car elle a plus que des attributs à revendre pour gagner ce titre bien connu.

Le modèle a posé comme si elle ne se rendait pas compte qu’elle serait photographiée ; Cependant, son visage montrait à quel point elle s’amusait en cette belle journée ensoleillée où elle n’était pas mal accompagnée, car un bel animal de compagnie à la fourrure blanche est également apparu sur l’image.

La nature était aussi complice de cette belle femme, car le vert de la végétation de fond rendait l’image d’Anastasia Kvitko plus attrayante. La Russe est sans aucun doute l’une des plus belles femmes des réseaux sociaux et aussi l’une des plus recherchées.

Kvitko appartient à ce groupe de femmes qui ont changé les stéréotypes de la beauté qui indiquent que pour être belle, elles doivent avoir un poids assez faible, avec leurs courbes proéminentes et leur taille très petite, Anastasia Kvitko a montré qu’un corps volumineux est aussi plus que beau.

La silhouette et la beauté d’Anastasia l’ont amenée à être comparée à de grandes stars comme Kim Kardashian et Demi Rose, également connues pour leurs courbes proéminentes. En fait, Kvitko partage davantage avec Demi, car les Russes et les Britanniques ont des corps imposants et des visages vraiment angéliques qui sont plus qu’attrayants pour le public.

Malgré sa grande beauté, le chemin vers la gloire de la Russe n’a pas été facile, car au début elle a dû lutter avec l’idée qu’elle devait perdre du poids et ses courbes proéminentes pour être belle.