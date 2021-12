Anastasia Kvitko modélise le style Jennifer Lopez sur un yacht

Anastasia Kvitko modélise JLo sur un yacht, « bye bata » | Instagram

Au JLo !, la belle mannequin russe Anastasia Kvitko a surpris ses followers sur les réseaux sociaux en partageant une photo où elle dit non seulement « au revoir » à sa robe de chambre, mais ressemble aussi à Jennifer Lopez.

La belle Anastasia Kvitko Elle ressemblait à un ange d’un yacht spectaculaire où elle a décidé de s’habiller et de se déshabiller en blanc, laissant ses courbes célèbres et proéminentes à la vue de la caméra et de ses fans.

La célèbre influenceuse russe a posé avec un énorme chapeau à la manière de Jennifer Lopez et n’exposant que la moitié de son visage ; Elle a également choisi pour l’occasion un petit maillot de bain deux pièces en blanc et un peignoir transparent auquel elle a fait ses adieux lors de la séance photo.

Sur l’image on peut voir comment la belle Anastasia retire sa robe de chambre pour dévoiler son magnifique maillot de bain, mais surtout sa silhouette en sablier qui fait l’envie des femmes et le charme des hommes.

Anastasia Kvitko et son photographe ont su marier parfaitement leur beauté avec le beau bleu du ciel et de la mer, ce qui en fait une photographie plus que spectaculaire. La vérité est que la Russe est une femme vraiment plus que belle.

ADMIRER LA BEAUTÉ D’ANASTASIA ICI

Anastasia Kvitko modélise JLo sur un yacht, « bye bata ». Photo : Instagram.

Le mannequin a partagé la photo sur les réseaux sociaux et elle a été reprise et partagée par ses fans sur un compte des followers d’Anastasia sur Instagram, où ils en profitent pour l’admirer encore et encore et la remplir de cœurs et de compliments.

Actuellement, Anastasia Kvitko est l’une des femmes les plus célèbres et les plus recherchées sur les réseaux sociaux et peu importe qu’elle soit blonde, brune, avec beaucoup ou peu de vêtements, la vérité est que cette femme a toujours l’air spectaculaire à tout moment.

Kvitko a un visage d’ange et une silhouette sinueuse et magnifique, qui est devenue sa marque de fabrique, des qualités qu’elle partage avec la également belle mannequin britannique Demi Rose.

Anastasia Kvitko Elle a une énorme personnalité et des airs d’innocence, qui attirent de plus en plus ses followers qui tentent de mieux la connaître au rythme de chaque photographie qu’elle partage sur ses réseaux sociaux.

Les débuts de cette belle femme n’ont pas été faciles, car elle a dû frapper à de nombreuses portes avant que quelqu’un ne lui donne l’occasion de faire des courbes proéminentes, puis les réseaux sociaux ont fait leur chose et lui ont apporté une renommée internationale.