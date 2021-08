Anastasia Kvitko montre la couverture d’un magazine sur des transparents

in

Anastasia Kvitko revendique une couverture de magazine sur les transparents | Instagram

La belle mannequin Anastasia Kvitko est sûrement fière de sa croissance en tant que modèle sinueux, a récemment partagé un nouveau contenu où il présente une couverture et des intérieurs dans lesquels il apparaît pour un grand magazine.

Depuis quelques années, elle a déménagé de Kaliningrad, Russie aux États-Unis d’Amérique pour devenir un modèle célèbre, ce qu’elle est sans aucun doute devenu pendant longtemps, elle peut aujourd’hui voir le fruit de ses efforts et en profiter.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais ses rêves ont presque été affectés par le rejet qu’elle a eu de la part de certaines entreprises, qui affirmaient que cette belle célébrité était assez voluptueuse.

Il y a sept heures, elle a partagé sa publication où dans la première image on la voit en couverture du magazine Bazaar, elle porte une robe légèrement transparente en noir, mais sans rien montrer d’autre.

Devenir mannequin ne sacrifie pas votre personnalité », a déclaré Kvitko.

La phrase mentionnée ci-dessus est certainement quelque chose qui Anastasie Kvitko Il a mentionné dans l’interview qu’ils l’avaient certainement fait, mais ce qui a probablement le plus intéressé ses fans, c’est le contenu des photos où il apparaît portant sa silhouette exquise.

Le modèle est arrivé aux États-Unis déterminé à briser les stéréotypes et a décidé que précisément ses caractéristiques courbes étaient sa propre marque, petit à petit elle gagnait du terrain dans les réseaux sociaux jusqu’à ce qu’elle devienne “La Russe Kim Kardashian“Peut-être pas par choix, mais ses fans ont commencé à la comparer à la mondaine.

Sans y penser, ce nom lui a donné une plus grande popularité, et elle a commencé à grandir comme de la mousse devenant l’une des influenceuses préférées des internautes, à ce jour elle compte plus de 12,2 millions de followers sur Instagram, un chiffre qui ne cesse sans aucun doute de croître.

Anastasia Kvitko a commencé à collaborer avec certaines entreprises en les promouvant via leurs réseaux sociaux, sûrement à plus d’une occasion en prêtant attention à la description de leur contenu, vous aurez remarqué leurs collaborations.

Sur la couverture du magazine, elle a une belle rose dans sa main qu’elle a près de son visage, c’est une image très coquette et en même temps tendre.

Dans la deuxième image, nous la voyons vêtue d’un imperméable noir assez long, de bas et de chaussures pointues en rouge, il y a longtemps, elle a partagé du contenu avec ces mêmes vêtements, mais dans une pose différente, la même chose s’est produite avec la dernière photo, où elle est portant un short blanc et un chemisier transparent avec des applications blanches et un chapeau du même ton.