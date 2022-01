Anastasia Kvitko montre plus que sa taille, comme une poupée | Instagram

La spectaculaire mannequin russe Anastasia Kvitko a une fois de plus montré son énorme beauté dans une tenue qui a laissé ses millions d’adeptes à bout de souffle, car cette belle femme ressemble à une véritable poupée de chair et de sang.

L’influenceuse également russe a posé pour l’appareil photo de son photographe de la manière la plus coquette et avec une tenue plutôt petite qui surpasse la coquetterie en tous points, puisque la dentelle et les petites choses étaient une constante.

Anastasia Kvitko a choisi de chouchouter les internautes un corset qui parait assez petit dans ses courbes proéminentes et atténue sa taille très fine et des intérieurs dans la partie basse des plus petits qui laissaient beaucoup de ses rondeurs en vue.

Immédiatement après avoir observé l’image, vous pouvez voir la silhouette d’un « sablier que possède cette belle femme, en plus d’avoir de très belles jambes et un visage d’innocence qui lui donnent une touche de poupée, même la très Barbie.

La belle Anastasia Kvitko a joué avec ses cheveux pour poser pour la photo et l’a rendue complètement immobile, alors quand elle avait l’air complètement blonde, la comparaison avec la poupée la plus célèbre du monde était inévitable.

Anastasia Kvitko montre plus que sa taille, comme une poupée. Photo : Instagram.

La Russe a réussi à conquérir le cœur de millions de personnes dans le monde grâce à son énorme beauté, son talent de mannequin et son air de « mysticisme ». Ce dernier est quelque chose qu’Anastasia partage avec la belle Demi Rose, car toutes deux ont permis aux internautes d’en savoir plus sur eux grâce aux photos et vidéos qu’ils partagent habituellement sur leurs réseaux et non parce qu’ils y parlent constamment.

Por el contrario, las personalidades tanto de la rusa como la británica dan a entender que son bastante tímidas y no disfrutan de hablar o revelar demasiado de ellas, por lo que el juego de ir descubriendo más de ellas poco a poco ha conquistado a las redes totalement.

Anastasia Kvitko Elle est devenue l’une des coqueluches des réseaux sociaux, l’une des reines d’Instagram et définitivement l’une des plus belles femmes du monde. Le Russe a servi de standard à beaucoup de ceux qui croyaient qu’il n’y avait pas d’autre forme de beauté que l’extrême minceur ; Il a même révélé qu’au début on lui avait demandé de perdre ses rondeurs et beaucoup de poids s’il voulait un avenir dans le mannequinat, chose à laquelle bien sûr, il a catégoriquement refusé. La renommée viendrait plus tard à sa porte.