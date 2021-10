Anastasia Kvitko montre ses énormes charmes d’en haut | Instagram

La belle Anastasia Kvitko est connue sous le nom de La Kim Kardashian russe, Grâce à ses courbes énormes, ce modèle tout en courbes a décidé de les porter à nouveau, mais cette fois, elle l’a fait depuis les hauteurs et avec les meilleurs angles.

Les vidéos de Anastasie Kvitko Comme le modèle né à Kaliningrad, la Russie est aussi appelé, ils sont généralement assez coquette, c’est pourquoi une grande partie de leurs millions d’adeptes aiment généralement chacune de leurs publications.

La popularité de la mannequin et célébrité russe coquette ne se limite pas qu’aux réseaux sociaux, cependant il faut noter que c’est là qu’elle a le plus grandi depuis qu’elle a déménagé aux États-Unis pour réussir en tant que mannequin.

Comme cela s’est produit avec d’autres personnalités des médias sociaux telles que la belle britannique Demi Rose et l’australien Jem Wolfie.

Anastasia Kvitko montre ses énormes charmes d’en haut | Instagram anastasiya_kvitko

Anastasia Kvitko Il a travaillé avec plusieurs marques importantes de l’industrie, en particulier une Bang Energy spéciale, qui est celle dont il fait la promotion dans sa vidéo, cette boisson peut être trouvée dans divers récits de célébrités telles que Kourtney Kardashian et Kimberly Loaiza.

Dans sa vidéo, elle apparaît vêtue d’une robe courte avec quelque chose de très évasé dans le style « paysan », c’est le design d’ailleurs qu’elle a l’air assez frais et qui lui permet de montrer à la fois ses énormes charmes et ses jambes galbées.

Kvitko était probablement dans un bâtiment extrêmement haut, alors quand le vent soufflait, sa robe et ses cheveux volaient immédiatement.

Comme il est d’usage dans son contenu, ses énormes charmes supérieurs en étaient les protagonistes, puisque la partie supérieure de sa robe était incapable de couvrir complètement ses énormes charmes.

Mesures et chirurgies d’Anastasia Kvitko

Malgré le fait qu’à plus d’une occasion, le mannequin russe a affirmé que tout dans son corps était complètement naturel, dans certaines vidéos YouTube, des images d’elle avant et après ont été partagées.

Dans le cas où elle aurait subi des réparations esthétiques, le mannequin russe aurait pu subir des interventions chirurgicales pour améliorer ses charmes supérieur et inférieur, ainsi que la liposculpture.

Bien sûr, cela pourrait aussi être la preuve du processus de croissance et de développement d’Anastasiya Kvitko, puisqu’elle a déménagé aux États-Unis alors qu’elle était encore adolescente.

Du coup, leurs courbes ainsi que leurs mensurations 96-63-108, continuent d’en surprendre plus d’un, notamment à cause du contenu qu’ils publient habituellement sur les réseaux, où ils paraissent encore plus gros que la normale, surtout leur taille fine.