Anastasia Kvitko ne porte que de la lingerie en dentelle noire

Anastasia Kvitko ne porte que de la dentelle et des intérieurs noirs

Une fois de plus, les énormes charmes et la silhouette audacieuse d’Anastasia Kvitko ont attiré l’attention de ses fans, grâce au photo que je portais seul dentelle noire et intérieurs également en noir, sa belle peau ressortait.

Sûrement pour les fans du modèle russe Anastasia Kvitko C’est toujours une aventure de voir ses photographies ainsi que ses vidéos, car on trouve continuellement des vêtements insolites bien qu’ils soient toujours assez dragueurs.

Il y a un an, la Russe Kim Kardashian, comme on l’appelle aussi, partageait cette image, on la voit poser comme une diva, vêtue de deux morceaux de dentelle, tirant un minuscule sous-vêtement.

Il paraît que Anastasie Kvitko Elle porte un porte-jarretelles à cause de la forme des empiècements de dentelle, aussi bien sur le haut que sur le bas, notamment à cause des deux bretelles qui pendent près de ses hanches.

« Passez un bon week-end », a-t-il écrit dans la description de sa publication du 8 février 2020, qui compte déjà 272 776 coeurs rouges, quant aux commentaires que ses fans lui ont consacrés sont au total 3 905.

Anastasia Kvitko ne porte que de la dentelle et des intérieurs noirs

Tu es parfait mon amour je t’aime coeur quelle beauté tu inspires que tu inspires feu bébé », a commenté un fan.

Dans l’image où pose ce modèle coquette et aussi une célébrité russe, ses énormes charmes supérieurs se montrent un peu, puisque les applications qu’elle porte semblent être collées à son corps car rien n’est observé avec lequel ils peuvent se tenir.

Comme prévu et quelque chose de commun à Kvitko, il était accompagné d’une paire de bracelets qui donnent une touche légèrement plus sophistiquée à sa publication, dans chacun d’eux, elle a toujours tendance à porter des bijoux fantaisie.

Il semble que la photographie n’ait pas été prise spécifiquement pour une séance photo comme c’est habituellement le cas, car l’endroit où elle a été prise n’a rien de spécial, cela ressemble à n’importe quel mur blanc dans un studio.

Il y a un an, elle utilisait également ses cheveux avec un beau ton blond, en disant mannequin russe, vous penseriez immédiatement que toutes les femmes de ce pays sont blondes, bien qu’en fait il y ait un grand nombre de femmes et d’hommes blonds, aussi des tons bruns et les noirs abondent.

Cela dépend beaucoup de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez, le ton naturel d’Anastasia est brun moyen, il est donc facile de le changer en blond sans aucun problème.