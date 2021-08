in

Anastasia Kvitko ne porte que quelques bretelles sur son petit haut ! | Instagram

Pas seulement énormes charmes par Anastasia Kvitko, ils ont été exposés pendant quelques heures, ceci grâce à un haut marron qu’elle portait, qui avait d’ailleurs quelques bandes devant avec lesquelles elle exposait sa silhouette et surtout cette partie du corps exquise.

Aussi connu sous le nom “La Russe Kim Kardashian“Cette belle célébrité née à Kaliningrad, en Russie, a déménagé aux États-Unis pour commencer sa carrière de mannequin, dans le pays que des millions de personnes considèrent comme le” rêve américain “.

Précisément à cause de ses courbes et de sa façon coquette de toujours apparaître dans ses publications Anastasia Kvitko Il a réussi à courtiser et à tirer des millions de personnes.

Dans ses réseaux sociaux, vous pouvez la trouver sous le nom de Anastasiya Kvitko, avec laquelle elle est mieux connue, même Google considère que c’est son vrai nom.

Vous ne le saviez sûrement pas, mais les mensurations de cette beauté russe sont :

Les breloques du haut mesurent 96 cm. Son tour de taille est de 63 cm. Ses hanches mesurent 108 cm.

En lisant ses mensurations, vous saurez pourquoi il est devenu si populaire en peu de temps depuis qu’il a commencé sa carrière, en particulier lors du téléchargement de photos comme celle-ci, en particulier où son énormes charmes ils deviennent les protagonistes.

Comme vous pouvez le voir, Kvitko porte des leggings qui atteignent sa taille, ainsi qu’un haut sans manches qui a des bretelles qui se croisent devant ses charmes.

Au total, il y a eu deux photos qu’il a publiées sur son compte Instagram officiel, les deux sont très similaires, la seule différence est que dans la seconde, ils l’ont pris un peu plus de front.

Dans la première image on la voit dans un coin de quelques murs de ciment ils sont beaucoup plus grands qu’elle, de derrière on peut voir quelques arbres, ses beaux cheveux châtain clair sont lâches, mais peignés en grosses vagues.

Sur cette photo et sur la seconde, vous pouvez également voir qu’il fait jour et que le soleil découpe une partie du mur en ombre et lumière, leur donnant un beau paysage dont un style très urbain.

Il y a 7 heures, il a commencé à nous ravir avec ce contenu intéressant et apparemment, dans chaque heure écoulée, il a reçu 10 000 likes pour chacun, car il en a plus de 70 000 en plus des commentaires s’élevant à 1 032 pour le moment.