Anastasia Kvitko ne porte rien au-dessus d’une jupe courte ! | Instagram

Le beau modèle Anastasia Kvitko également connu sous le nom Anastasiya Kvitko partagé de nouveaux contenus, sur ses réseaux où il n’utilisait rien de ce qui précède.

Ceci parce que le flirt modèle russe il faisait la promotion de sa page Seuls les fansC’est avec une remise énorme que plus d’un trouvera cela assez frappant.

Anastasia Kvitko Elle est rapidement devenue une célébrité acclamée sur les réseaux sociaux, ressemblant beaucoup à deux grandes personnalités d’Internet d’une part Kim Kardashian et d’autre part Demi Rose.

Sur la photo publiée dans ses stories Instagram, elle est de profil, vêtue d’une micro jupe à carreaux, bien qu’elle porte une sorte de gilet elle l’a déboutonné, à tel point qu’il ne semble pas qu’elle porte quoi que ce soit car ses cheveux couvrent Une grande partie.

Bien qu’il soit évident que leur énormes charmes Ils sont “à l’extérieur”, Kvitko les a recouverts d’un autocollant coeur en violet qui le recouvre complètement.

Cependant, bien qu’ils ne soient pas visibles comme certains le souhaiteraient, ils restent les plus frappants et les plus charmants avec le peu que l’on peut voir sur l’image.