Anastasia Kvitko oublie d’utiliser les intérieurs, tout se voit ! | Instagram

La modèle russe Anastasia Kvitko a de nouveau conquis ses fans avec un photo séduisanteElle y apparaît vêtue d’un chemisier dans lequel vous pouvez immédiatement voir qu’elle ne porte rien en dessous.

Son objectif était probablement d’attirer l’attention de ses fans avec cette tenue particulière, ce qu’il a réussi à faire immédiatement, comme il le fait habituellement dans ses publications.

Bien qu’elle n’ait pas montré autant de peau qu’à d’autres occasions, la belle célébrité d’origine russe a réussi à faire monter la température corporelle de ses fans, apparaissant ainsi sur cette image.

A lire aussi : Elsa Jean exhibe ses charmes dans une robe noire révélatrice !

Anastasie Kvitko Il s’est avéré être l’une des personnalités Internet qui a le plus attiré l’attention des internautes, grâce aux publications constantes qu’il fait sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

Cette image particulière a été partagée il y a deux jours, Anastasia Kvitko Elle porte un haut blanc qui se noue sous ses charmes, elle porte également une jupe plissée avec un motif de fins détails marron.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

L’endroit où la photo a été prise semble être un champ, en plus du fait qu’elle a ajouté un autocollant d’un VTT, sûrement là où elle était il y en avait quelques-uns.

Kvitko faisait la promotion d’une boisson énergisante avec laquelle elle travaille depuis longtemps, elle partage continuellement du contenu lié à cette entreprise, ses fans sont déjà habitués à la voir promouvoir ladite marque.

Cela peut vous intéresser: Lana Rhoades avec un jeu de bandes fait monter la température

Après deux jours, elle a déjà 142 192 cœurs rouges et 1 079 commentaires où beaucoup de ses fans lui disent qu’elle est fantastique et très belle, même si elle ne porte pas autant de peau qu’à d’autres occasions, mais c’est tout aussi adorable et suggestif de la voir intérieurs inutilisés.

A lire aussi : Jem Wolfie montre à quel point il domine le ballon Incroyable !

Il s’agit du numéro de publication 1049 de son compte Instagram, sûrement depuis qu’il a ouvert son compte Instagram à certaines occasions, il a supprimé des photos, mais ses fans les ont immédiatement sauvées avant qu’il ne le fasse et ils les ont eux-mêmes publiés dans des comptes où elle est la seule protagoniste.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Avec plus d’un millier de publications, Anastasia compte plus de 12,2 millions d’abonnés sur l’application, où elle publie en permanence du contenu lié à la marque Bang Energy, le meilleur de tout, elle n’a pas de modèle exclusif à publier, cela dépend beaucoup de quoi Je fabrique et utilise, mais j’ai toujours l’air plus que coquette.