Anastasia Kvitko porte des bas résille qui volent les soupirs ! | Instagram

L’un des modèles que vous portez qui s’est le plus démarqué sur les réseaux sociaux est sans aucun doute Anastasia Kvitko, qui est récemment apparue dans une publication en tenue coquette avec bas résille.

Plus d’une fois cette beauté née en Kaliningrad, Russie a surpris ses fans à maintes reprises surtout avec ses tenues qui sont généralement plus que révélatrices.

Cette belle femme aux grandes courbes aussi connue sous le nom de “La Russe Kim Kardashian“En raison précisément de ses énormes charmes comme ceux de la mondaine américaine.

Il y a huit heures Anastasia Kvitko La belle célébrité russe a partagé cette publication sur son compte Instagram officiel, où elle porte un ensemble avec lequel elle dévoile une partie d’elle. énormes charmes.

Au-dessus, elle porte un chemisier avec un imprimé animalier en argent et noir, en plus de quelques bretelles qu’elle a juste au milieu et un peu au-dessus de ses breloques pour que celles-ci soient longues, elles pendent un peu à la hauteur de sa taille , c’est serré donc ça met en valeur ses courbes.

En dessous, elle porte des bas résille noirs, les carrés sont assez larges et l’intérieur noir est assez petit.

Dans la deuxième image on peut voir la coquette modèle russe accroupie sans son chemisier, ne portant que ses bas et le dos tourné pour que ses charmes de dos soient immédiatement visibles pour ses fans.

Dans la publication, Anastasia a demandé à ses abonnés laquelle des photographies ils préféraient si la première ou la seconde, jusqu’à présent, il y a près de 130 000 cœurs rouges et des commentaires où ils sont excités sans savoir quelle photo décider.

Bref, Anastasia fait partie des mannequins et influenceuses qui ont le plus attiré l’attention sur son compte Instagram officiel, malgré le fait qu’elle ne publie généralement pas de contenu de sa vie personnelle, tout le monde est toujours ravi de ce qu’elle publie habituellement.

Même certains de ses abonnés ont été si intenses qu’ils se sont consacrés à la création de comptes Instagram où ils ne publient que du contenu de la beauté exquise. Anastasie Kvitko ce qui a tendance à laisser des millions de personnes bouche bée et se languissent d’elle.