Anastasia Kvitko porte des intérieurs en dentelle rose avec des fleurs | Instagram

La modèle russe Qui a conquis des millions d’internautes à travers le monde est sans aucun doute Anastasia Kvitko, qui grâce à une paire de vêtements en dentelle rose avec des fleurs a laissé plus qu’autrement la bouche ouverte.

Apparemment, cette image n’est pas l’une des plus récentes de la beauté russe née à Kaliningrad, mais ceux qui l’ont vue n’y voient aucun problème, car elle montre avec magnanimité ses charmes.

Pour la célébrité séduisante d’Instagram, également connue sous le nom de Anastasie Kvitko ou “La Russe Kim Kardashian”, montrer ses charmes est une tâche facile.

Pratiquement depuis qu’elle a ouvert son compte sur Instagram en 2013, elle a commencé à ravir ses followers, petit à petit elle a commencé à grandir dans l’application, jusqu’à ce qu’elle devienne si populaire qu’aujourd’hui diverses marques veulent toujours collaborer avec elle.

La même chose s’est produite avec d’autres célébrités et personnalités célèbres, non seulement avec Anastasia KvitkoC’est quelque chose qui est devenu très courant, une fois partagé dans les réseaux, il devient aussi viral que tendance, ce que de nombreux entrepreneurs semblent rechercher.

Lors de la promotion d’un produit, d’un service ou simplement en mentionnant une marque, il commence pratiquement à avoir des ventes, donc plus vous avez de mentions ou plutôt plus d’abonnés, plus la portée des personnes que vous pouvez atteindre est grande.

Dans l’image en question que le modèle elle-même a sûrement partagée sur son Instagram, elle a été publiée dans un autre compte géré sûrement par ses fans, dans laquelle elle apparaît portant son exquise comme d’habitude, révélant ses charmes à la fois au-dessus et au-dessous avec ces petits habits.

Quelque chose qui attire le regard de ses partisans, c’est qu’elle tire un peu plus bas, alors elle révèle un peu plus de peau.

L’endroit où il se trouve semble être une chambre d’hôtel, car tout est disposé de manière stratégique et avec le plus grand soin.

Il y a un jour cette image a été publiée qui a l’air un peu plus vieille, surtout parce que le visage de Kvitko a l’air un peu plus radieux et frais, sa jeunesse est définitivement perceptible même s’il est encore très jeune puisqu’il n’a que 26 ans.