Anastasia Kvitko porte un bikini doré dans le style de Demi Rose

Style Anastasia Kvitko Demi Rose, avec maillot de bain doré | Instagram

La silhouette exquise d’Anastasia Kvitko a de nouveau brillé dans un photo et est-ce que le célèbre mannequin russe apparaît vêtu d’un maillot de bain doré, tout à fait dans le style de la belle Demi Rose.

À de constantes occasions ces deux célébrités coquettes ont été comparées l’une à l’autre, venant d’un autre continent, résidant actuellement aux États-Unis, leur popularité grâce à leur contenu sur Instagram est devenue pratiquement immédiate.

D’une part, le mannequin britannique Demi Rose, est actuellement celui qui compte le plus grand nombre d’adeptes avec 18,8 millions au niveau du mannequin russe. Anastasia Kvitko il en compte respectivement 12,2 millions.

Chacun a sa façon d’attirer les regards de ses followers, surtout cela augmente quand ils portent des vêtements minuscules comme celui-ci maillot de bain doré, surtout ce ton, car il met en valeur ses charmes et le teint hâlé de sa peau.

Anastasia Kvitko est connue pour ses énormes courbes | Instagram anastasiya_kvitko

La même chose s’est produite avec une photo que les propres fans de Kvitko ont partagée, où curieusement, elle apparaît de tout son corps avec une pose qui parvient sûrement à produire plus qu’un soupir à tous ceux qui l’observent.

Il y a six jours, il a été partagé sur un compte Instagram d’une fanpage de Anastasie kvitko, c’est ainsi que vous pouvez le trouver sur leurs réseaux sociaux officiels.

Le design n’est pas l’un des plus petits qu’elle ait utilisé tout au long de sa carrière en tant que modèle Instagram, malgré cela, ses énormes courbes peuvent être admirées immédiatement.

En plus de la célébrité russe, Demi Rose a également quelques comptes sur Instagram, où le contenu d’elle montrant sa beauté est partagé.

Anastasia Kvitko et Demi Rose en tant qu’influenceuses

Il semble qu’ils aient pris goût à parfaitement sélectionner le contenu qu’ils partageront sur Instagram, et donc parfois il faut quelques jours pour faire une nouvelle publication.

Demi compte actuellement 576 postes au total, quant à la belle et voluptueuse Kim Kardashian russe Elle a respectivement 1 063 publications, qui sont toutes deux deux influenceuses à succès ainsi que des célébrités Instagram.

Probablement à cause de la différence de 6,6 millions de fans entre les deux, Demi Rose est plus connu, même si c’est plus qu’évident, surtout maintenant qu’il a fait une collaboration avec la marque de vêtements Pretty Little Thing.

Deux belles femmes voluptueuses qui n’ont pas peur de montrer leur corps sinueux, un type de silhouette qui a commencé il y a quelques années à devenir à la mode, précisément grâce aux sœurs Kardashian, d’où le surnom d’Anastasia.