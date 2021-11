Anastasia Kvitko porte un bikini vert séduisant et montre des charmes

Anastasia Kvitko reine de la plage ? porte un maillot de bain vert | Instagram

En utilisant un flirty et aussi minuscule maillot de bain vert, le mannequin russe qui s’appelle aussi « The Russian Kim Kardashian » Anastasia Kvitko, a une nouvelle fois conquis ses millions de followers avec cette vidéo.

C’est ainsi qu’est apparue cette beauté aux courbes énormes et influenceuse russe, exhibant notamment ses énormes charmes, a attiré les regards de ses admirateurs et de quelques autres internautes qui se sont promenés sur Instagram, où elle a publié ces images.

C’était le 28 octobre 2019 lorsque Anastasia Kvitko a partagé la vidéo, qui compte déjà 1 360 280 vues, avec également 1 348 commentaires.

Malgré plus de deux ans de publication de ce contenu séduisant, ses fans pourraient sûrement le reproduire plus d’une fois en le revoyant afin d’admirer sa silhouette exquise.

Cette beauté de 26 ans partage ce type de contenu en continu sur ses réseaux sociaux, seulement maintenant vous pouvez aussi l’apprécier sur elle Only, la plateforme britannique devenue célèbre pour ce type de contenu.

Anastasiya_Kvitko, comme vous pouvez la trouver sur tous ses réseaux sociaux, apparaît en train de marcher sur la plage, dégustant sa célèbre boisson énergétique, dont elle fait la promotion depuis quelques années, ainsi que d’autres célébrités du show business et des réseaux sociaux comme Kimberly Loaiza et Lizbeth Rodriguez.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Le maillot de bain une pièce qu’elle porte semble être deux, seulement qu’une fine bande est ce qui les relie, c’est juste devant, donc ça ne peut pas être confondu, il y a ceux qui pourraient dire que c’est devenu le reine de la plage.

Avec cela il existe déjà plusieurs vidéos avec lesquelles elle ravit les internautes en posant et profitant de la plage, tout en exhibant ses courbes avec ses petits maillots de bain.

Bien qu’il s’agisse d’une seule pièce, une grande partie de la peau bronzée du modèle sinueux a été exposée, ses charmes supérieur et inférieur peuvent être appréciés à la perfection.

Certains fans ont demandé à la belle Anastasia Kvitko Si leurs charmes sont naturels, à plus d’une occasion cela a fait l’objet de discussions, il y a ceux qui prétendent qu’ils ne le sont pas et ont prétendument partagé des preuves.

Dans une interview qu’ils ont faite il y a quelques années, elle a déclaré que tout chez elle était naturel, elle a sans aucun doute eu beaucoup de chance d’avoir une silhouette charmante et volumineuse, autant que d’avoir 12,2 millions de followers sur Instagram.