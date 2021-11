Anastasia Kvitko porte un corset noir, couvre à peine ses charmes | Instagram

Il y a trois heures, la mannequin russe coquette mieux connue sous le nom de « Kim Kardashian » Anastasia Kvitko, a partagé une nouvelle publication où elle porte un corset noir si serré qu’il laisse ses énormes charmes bien en vue.

Il semble que cela soit devenu une constante pour cette beauté née en Russie, car dans la grande majorité de ses publications, elle apparaît exhibant sa beauté et avec elle ses courbes saisissantes. Anastasie Kvitko Elle fait partie des influenceuses gâtées des internautes.

Comme d’habitude chez le mannequin coquette, elle a partagé deux photographies sous des angles différents, ses fans étaient sûrs d’être ravis dès qu’ils l’ont vue.

Sur la première photo, Kvitko apparaît face à la caméra, montrant ce corset noir étroit et moulant qui couvre à peine ses charmes Avec de larges anneaux argentés et des lacets noirs, il est à bretelles et possède également une jupe courte avec des boutons sur le côté.

Certains des boutons de la jupe d’Anastasia Kvitko ont été défaits pour montrer les jambes galbées de cette beauté.

Sur la deuxième photo, vous pouvez admirer sa beauté en posant de profil mais pas complètement, d’où vous pouvez voir ses énormes charmes sur le point de se détacher, en plus de ses jambes grâce à l’ouverture de sa petite jupe.

Les images que cette beauté a partagées étaient pour la marque de vêtements Fashion Nova, avec laquelle elle travaille depuis longtemps et n’est pas la seule célébrité à l’avoir fait, grâce à la popularité des influenceurs qui en font la promotion, cette marque est devenue extrêmement populaire.

Kimberly Loaiza et Killadamente, deux influenceurs Instagram célèbres, ont fait la promotion de ces vêtements qui sont également conçus pour les grandes tailles, comme Carol Acosta, connue sous le nom de Killadamente, a fait la promotion.

Dans le cas d Anastasia Kvitko Elle publie du contenu en permanence, mais pas quotidiennement pour que ses millions de fans fassent une petite pause avant de retomber amoureux d’elle avec son nouveau contenu sur Instagram.

Il y a eu peu d’occasions où il fallait plus d’une semaine pour partager du nouveau contenu, surtout depuis qu’elle a ouvert son compte sur la célèbre plateforme de contenu exclusif britannique, où cette beauté est devenue plus connue.

Qu’elle dure une journée ou plus d’une semaine, la mannequin, femme d’affaires et influenceuse russe a toujours tendance à surprendre ses followers avec ses photos et vidéos.