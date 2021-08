Anastasia Kvitko porte une bande qui passe par ses charmes | Instagram

Anastasia Kvitko dite “La Russe Kim Kardashian” a partagé deux photos portant une minuscule bande qui se perd parmi ses charmes.

Elle est belle modèle sinueux Il a publié sur Instagram le 5 juillet 2020 des images qui, bien qu’extrêmement similaires, ont dérouté plus d’un de ses millions de fans.

Elle posait depuis une couchette à l’envers sur une serviette bleue, elle a donc eu ses énormes charmes ultérieurs en étant les protagonistes de sa publication, comme cela s’est produit à plus d’une occasion.

Le Maillot de bain que la célébrité coquette portait était rose pâle, bien que loin de voir un simple maillot de bain, plus d’un de ses partisans n’a vu qu’une infime bande perdue parmi ses charmes.

Malgré que Anastasia Kvitko a partagé ses photos il y a plus d’un an compte actuellement plus de 252 000 cœurs rouges et 3 295 commentaires.

Plusieurs des commentaires faits par le mannequin et la femme d’affaires font référence à sa beauté et plus précisément à cette partie de son corps qui a captivé des millions de personnes au fil des ans depuis qu’elle a ouvert son compte Instagram et est devenue un mannequin très populaire. .