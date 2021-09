Anastasia Kvitko porte une micro blouse à petites bretelles ! | Instagram

La modèle russe Anastasia Kvitko s’est montrée dans une publication coquette dans laquelle elle apparaît avec un look qui a captivé des millions d’internautes, où elle a immédiatement porté ses charmes.

Il y a 23 heures, cette beauté est née à Kaliningrad, en Russie Anastasia Kvitko Il a partagé cette nouvelle photo sur son compte Instagram officiel.

Vêtue d’un haut blanc avec un imprimé fleuri et des bretelles les plus étroites en plus d’un jean, bien que cette tenue soit assez décontractée, elle parvient néanmoins à lui donner une allure chère.

Surtout grâce au sac impressionnant qu’elle porte, il convient également de mentionner ses accessoires avec lesquels la belle célébrité apparaît habituellement dans ses publications, c’est quelque chose que nous pouvons toujours apprécier dans ses photos et certaines vidéos comme ce nouveau sac de marque Kelly de selon le commentaire d’un de ses followers.

L’endroit où il se trouve est un couloir apparemment, il pose devant un miroir pour qu’on puisse voir une partie de sa silhouette bien que ce soit très peu en réalité, ce sont ses cheveux et son bras, exhibant sa belle chevelure qu’il a actuellement peint dans une teinte blonde.

Jusqu’ici votre photo Elle a plus de cent mille cœurs rouges et 1 622 commentaires où beaucoup lui disent qu’elle est belle, qu’elle est une déesse et l’une des plus belles femmes du monde.

Anastasiya Kvitko Comme ils la connaissent aussi sur leurs réseaux sociaux, sur Instagram, elle compte plus de 12,2 millions de followers et compte également 1 052 publications, dont au moins cent mille likes.

Malgré le fait que cette fois, le mannequin russe n’a partagé aucune description, a seulement mis un cœur et n’a pas raconté l’endroit où la photo a été prise comme elle l’a également fait à d’autres occasions.

Actuellement aussi appelé “Kim Kardashian russe“Il a 25 ans, il est né le 25 novembre 1994, bien qu’il soit né en Russie depuis son adolescence, il a déménagé aux États-Unis précisément dans la ville de Miami, en Floride.

Quelque temps plus tard, Kvitko a décidé de déménager à Los Angeles, en Californie, dans le but d’avoir une carrière de mannequin, ce qu’elle a réalisé immédiatement et à ce jour continue d’être très productive, ce que l’on peut voir sur son Instagram avec lequel elle a travaillé. quelques marques importantes.