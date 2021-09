Anastasia Kvitko porte une pièce moulante, tout est marqué ! | Instagram

Une fois de plus le mannequin Anastasia Kvitko d’origine russe a montré à ses fans pourquoi elle est leur préférée, en partageant un vidéo où elle apparaît avec un body extrêmement moulant avec lequel elle laisse marqué diverses parties de ses courbes frappantes et belles.

Apparemment à la demande de ses followers le mannequin également connu sous le nom de “La Russe Kim Kardashian“, a-t-il décidé de répondre à ses followers qui sur sa proposition lui ont posé plusieurs questions.

L’un d’eux était s’il n’avait que des photos de la marque “Blue Body Brazil”, à laquelle la célébrité coquette Instagram a répondu qu’il n’avait que cette vidéo que vous êtes sur le point d’apprécier.

Bien qu’il ait partagé la vidéo à travers ses histoires Instagram, vous pouvez également la trouver dans son flux, cette publication a été publiée le 20 avril 2020 et est sur le point d’atteindre 900 000 vues.

Comment pouvez-vous réaliser Anastasia Kvitko Il a eu l’occasion de travailler avec plusieurs entreprises de mode, qui lui demandent sûrement de modéliser leurs vêtements, bien qu’il ait également travaillé avec d’autres entreprises telles que la location de voitures de luxe et les boissons énergisantes.

Le simple fait de montrer leurs courbes à leurs followers est plus qu’excitant, car ils saisissent toutes les occasions possibles pour ravir leurs élèves.

Bien que grâce aux réseaux sociaux et à la technologie, nous ayons la possibilité de profiter du contenu de millions de modèles et de personnalités, il y en aura toujours qui attireront plus l’attention que d’autres, comme Anastasie Kvitko.

Ce body ou une pièce, peu importe comment vous l’appelez, n’a pas de manches, grâce au fait que Kvitko est devant un miroir, il permet de voir ses courbes aussi bien devant que derrière, le col de son costume est rond, mais un peu profond.

Sur tout le dos on retrouve une maille légèrement transparente, et étant faite de matière polyester spandex cela finit par être aussi une sorte de legging serré, la pièce est longue, se termine jusqu’aux chevilles et on peut voir leurs chaussures de tennis en marron. .

Sans aucun doute, ce qui a le plus attiré l’attention de cette vidéo, ce sont ses charmes, tant les supérieurs que les postérieurs, qui sont ceux qui volent continuellement les yeux des internautes, grâce au fait qu’ils sont extrêmement élevés, laissant plus d’un hypnotisés à la vue du contenu de leurs réseaux sociaux.