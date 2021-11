Anastasia Kvitko pose avec de la lingerie sexy et des bas transparents

Anastasia Kvitko montre des jambes et des intérieurs coquette | Instagram

Encore une fois le mannequin dragueur d’origine russe qui a fait sensation sur les réseaux sociaux, une fois de plus captivé des millions avec ses courbes, maintenant Anastasia Kvitko portait des bas translucides comme intérieurs noirs cela ne faisait que souligner ses énormes charmes.

Cette beauté et aussi célébrité d’Internet, continue de conquérir des millions grâce à son contenu sur Instagram, sans aucun doute la popularité de Anastasia Kvitko il a commencé à pousser comme de la mousse une fois qu’il a ouvert son compte sur ladite application.

Quelque chose que la belle mannequin russe portait également en plus de ses courbes supérieures elle montre ses jambes en permanence, en effet toute opportunité qui se présente à lui avec ses tenues pour ses séances il en profite immédiatement.

Cette image de dragueur a été partagée par Kvitko il y a 21 semaines, en d’autres termes, la date exacte était le 29 juin sur son compte Instagram officiel où il compte déjà plus de 12,2 millions de followers qui aiment voir son contenu dragueur.

Anastasia Kvitko montre des jambes et des intérieurs coquette | Instagram anastasiya_kvitko

Dans la description, je faisais la promotion d’un compte spécifique, afin qu’ils puissent le rejoindre et obtenir des avantages gratuits, cette publication contient des likes et des commentaires qui semblent être des lettres d’amour et des allusions d’amour et quelque chose d’audacieux envers le modèle.

Dans la photographie Anastasia Kvitko Elle pose sur ses genoux, les tenant légèrement ouverts et les bras appuyés dessus, elle porte une sorte de veste transversale ainsi que ses bas, qui lui permettent de jeter un coup d’œil à l’intérieur.

Ci-dessus, c’est plus facile à voir car elle ne porte qu’une pièce noire qui parvient à peine à soutenir cette belle partie de son corps, qui à plusieurs reprises a été comparée à celle de Kim Kardashian, d’où son surnom « La Russe Kim Kardashian ».

Succès d’Anastasia Kvitko

La célèbre mannequin Instagram a commencé à avoir du succès un an après avoir ouvert son compte Instagram, à partir du moment où elle a commencé une série de publications audacieuses et quelque chose de révélateur a commencé à faire ses fans.

A chaque fois que le contenu d’Anastasia devient un peu plus malicieux, même si elle a tendance à montrer un peu plus sa belle peau pour le moment, elle estime qu’aucune de ses photos n’a été supprimée de l’application, comme cela est arrivé à plusieurs reprises au mannequin américain. Ana Chéri.