Anastasia Kvitko pose avec une chemise et bouge sur Instagram

Anastasia Kvitko ouvre ses boutons et révèle combien il y a

Comme une déesse, voilà à quoi ressemble la belle Anastasia Kvitko sur une photographie qui ressemble vraiment à une œuvre d’art et qui a été partagée sur les réseaux sociaux. L’influenceur russe n’utilisait qu’une chemise et c’est ce qui a le plus excité les internautes.

Anastasia Kvitko elle sait qu’elle possède une beauté unique et ce qui est mieux, elle la partage avec ses followers à la moindre occasion et c’est l’une d’entre elles. Le modèle a posé pour l’objectif de son photographe comme peu de fois et le résultat était fantastique.

Anastasia n’a choisi pour l’occasion qu’une chemise blanche à manches longues, mais le style et la longueur du vêtement ont pris du recul lorsque la star a ouvert ses boutons et l’a abaissé pour partager avec ses followers ce qu’il y avait là.

La photographie a révélé l’absence d’intérieurs chez cette belle femme et quelque chose d’autre déjà connu de tous, qui possédait des courbes très prononcées et belles. Le vêtement a montré beaucoup de ses charmes qui ont été immédiatement capturés par la caméra.

La belle mannequin a complété sa tenue avec un maquillage assez naturel, ses cheveux parfaitement arrangés et, comme sa beauté ne nécessite pas un plus grand complément, un fond complètement blanc et lisse.

Anastasia Kvitko ouvre ses boutons et révèle combien il y a. Photo : Instagram.

La photographie en question a tellement plu aux followers de cette belle femme qu’ils l’ont repris pour la partager sur un compte Instagram pour les fans, où ils ont pu la revoir encore et encore et beaucoup en profitent pour faire l’éloge de la star des réseaux sociaux.

Anastasia Kvitko a été comparée pour son énorme beauté et ses courbes à d’autres stars des médias sociaux telles que Demi Rose, Kim Kardashian et bien d’autres. Kvitko est une femme qui va bien au-delà des stéréotypes de beauté établis et qui a réussi à créer le sien pour briller là où elle va.

Cette belle femme a partagé qu’il n’était pas facile de commencer sa carrière de mannequin puisque l’une des exigences qu’ils lui ont posées était de réduire ses courbes, ce à quoi elle a catégoriquement refusé, heureusement, puisqu’elles sont devenues sa marque de fabrique et qu’elles ont finalement a ouvert les portes de la gloire.

Les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans la carrière de Anastasia Kvitko et grâce à eux il a fait le tour du monde et atteint des recoins qu’il n’aurait pas imaginés. Elle est actuellement influenceuse et les internautes apprécient son contenu minute par minute.