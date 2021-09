Anastasia Kvitko pose dans un joli latex et des filets de pêche rouges

in

La modèle russe qui a conquis des millions Anastasia Kvitko a partagé un nouveau contenu où elle apparaît vêtue nue, un corps rouge séduisant et aussi quelques bas résille.

Rapidement, la popularité de ce mannequin et célébrité russe séduisante a commencé à croître de manière exponentielle, cette beauté a déménagé aux États-Unis il y a quelques années et est rapidement devenue une star des réseaux sociaux.

A cette occasion, le divertissement qu’il a décidé de publier à travers ses stories Instagram apparaît dans une session dans laquelle il avait déjà partagé du contenu.

Sans aucun doute Anastasia Kvitko, a laissé plusieurs internautes la bouche ouverte, ses courbes sont sans aucun doute adorées par des millions, précisément elle s’est distinguée par ses énormes charmes supérieurs et inférieurs.

Depuis quelque temps qu’il commence à être populaire, les internautes décident de le baptiser du nom de “La Russe Kim Kardashian», précisément à cause de la volupté de sa silhouette qui en a tant fasciné.

Dans l’image qu’il a partagée à travers ses histoires, il est apparu posant debout, sa tenue était complètement rouge, de la tête aux pieds, faisant soupirer immédiatement tous ceux qui ont vu la photo rien qu’en la regardant.

Le body qu’elle portait était en latex parfaitement ajusté à sa taille silhouette exquiseElle portait une paire de gants rouges de la même matière et aussi un peu longs, pour ne pas oublier le look rouge, elle était accompagnée de bas résille et de chaussons avec des bracelets du même ton.

Le seul accessoire qui rompait avec le design et la couleur était la fine ceinture en chaîne dorée qu’elle portait juste à la taille et qui pend également un peu de cette partie étroite de son corps.

L’endroit où il était ressemblait à une pièce, juste à côté du mur était l’endroit où il posait, avait aussi un rideau d’un côté qui lui donnait un air éthéré et on pouvait même dire que c’était assez romantique.

Sur son compte Instagram officiel, le mannequin et femme d’affaires portait précisément ces vêtements qui faisaient partie d’une marque importante, dont elle faisait la promotion, ce qu’elle fait constamment avec différentes marques.

Dans cette publication, il a plus de 117 mille cœurs rouges, une quantité que l’on retrouve régulièrement parmi ses publications dans ladite publication.