Anastasia Kvitko pose depuis le sol dans un body et des bas résille

Anastasia Kvitko pose depuis le sol avec un body et des bas résille | Instagram

Conquérant l’élève de ses followers, la célèbre mannequin russe Anastasia Kvitko continue de faire monter la température de ses millions de followers, surtout lorsqu’elle a tendance à montrer ses courbes comme elle le faisait juste à l’aide d’un body noir et bas résille.

Pour beaucoup, c’est la combinaison parfaite, bien que si j’avais utilisé un peu de dentelle ce serait beaucoup mieux, cependant en portant très peu Anastasia Kvitko parvient à se démarquer immédiatement.

Cette beauté ronde de 26 ans née à Kanilingrado en Russie tout comme Demi Rose le célèbre mannequin britannique et avec qui elle a été prise à plusieurs reprises pour Anastasie Kvitko puisque ses courbes et son visage dans certaines publications sont quelque peu similaires.

Vous avez probablement été un peu confondu avec l’un ou l’autre des deux, d’autant plus que vous pouvez trouver la belle Instagram officielle d’Anastasia Kvitko avec certaines images qui vous font immédiatement non seulement soupirer mais s’associer à Demi Rose.

Dans ce nouveau photo publié il y a 3 jours, elle pose semi allongée sur le sol, se tenant avec ses bras et soulevant un peu son tour, laissant briller ses énormes charmes postérieurs par en dessous sur le sol.

L’endroit où se trouve Kvitko semble un peu abandonné, les murs que l’on voit ont l’air un peu cabossés, c’était peut-être le cadre qu’elle recherchait pour sa séance coquette.

Outre le fait que ce body noir soit un peu révélateur car il laisse son dos exposé, le mannequin russe semble aussi le faire se perdre parmi ses charmes.

Sous le corps elle porte ses bas résille qui dessinent ses courbes et mettent en valeur ses jambes galbées, pour y parvenir elle porte également une paire de baskets bracelet en or ainsi qu’une ceinture chaîne qui s’ajuste à sa petite taille.

Le nom d’Anastasiya est devenu célèbre grâce aux publications constantes qu’elle partage sur ses réseaux sociaux, elle est célèbre à la fois sur Instagram et Twitter.

Cependant, sa notoriété ne semble pas comparable à la popularité qu’il a sur son compte de la célèbre plateforme britannique « OF », où son contenu est encore plus révélateur et piquant.

« Anastasia la Russe » pourrait être l’une des célébrités les plus recherchées sur Google, dans les réseaux, nous trouvons plusieurs comptes dédiés exclusivement au partage de contenu à son sujet, comme cela arrive souvent avec d’autres célébrités.