Anastasia Kvitko pose depuis un yacht en bikini noir

Dans les moindres détails, la belle mannequin russe apparaît toujours en montrant ses courbes avec une photo séduisante la montrant Maillot de bain en deux pièces en noir, Anastasia Kvitko vole une nouvelle fois le regard de ses fans.

Les fans de la célèbre russe Kim Kardashian ont été tellement émerveillés par sa beauté qu’ils ont décidé de créer des comptes Instagram en son honneur.

Par conséquent, ils partagent constamment du contenu où Anastasia Kvitko est le protagoniste de chacune des publications qui sont faites.

Dans celle-ci photo qui a été partagé le 28 août, dans lequel elle pose sur un yacht incliné, vêtue d’un maillot de bain noir moulant et minuscule, c’était deux pièces et grâce à la pose qu’elle était dans son dos, les charmes se sont immédiatement démarqués.

El « corazón » o también « durazno » como se le conoce a esta parte del cuerpo de Kvitko ha cautivado a todos aquellos que han visto su foto, la imagen seguramente la compartió en su cuenta de Instagram y ellos la tomaron para publicarla en esta nueva compte.

Ce type d’images est généralement partagé par cette beauté, en particulier en utilisant cette même pose, le meilleur de tous est que nous l’avons également vue sous différents angles, elle trouve donc toujours un moyen de surprendre ses fans.

Actuellement, le modèle sinueux compte plus de 12,2 millions d’abonnés sur son compte Instagram, sur Twitter, elle compte 121,7 mille abonnés et sur son seul compte, on ne sait pas avec certitude combien d’abonnés elle peut avoir jusqu’à présent.

Concernant vos publications Anastasie Kvitko Elle a 1 061 messages et 234 comptes qu’elle suit.

On sait très peu de choses sur la vie privée de ce mannequin et célébrité russe aux courbes généreuses, même si apparemment c’est quelque chose qui ne dérange certainement aucun de ses fans car cette beauté ne fait que montrer ses charmes.

C’est sûrement pour cette raison que la vie personnelle de Kvitko n’est pas si pertinente pour ses fans, ce que l’on sait peu, c’est que peu de temps après son déménagement aux États-Unis, certaines agences l’auraient rejetée en tant que modèle.

C’est parce que ses courbes étaient énormes, et apparemment ce n’était pas quelque chose qui fascinait autant que maintenant, pas en comparaison avec différents modèles d’aujourd’hui comme elle, comme Demi Rose et Abigail Ratch pour n’en citer que quelques-uns.