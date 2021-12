Anastasia Kvitko pose et ressemble à Alexa Dellanos

Anastasia Kvitko porte un micro maillot de bain, « parmi sa beauté » | INSTAGRAM

Une beauté unique !La belle mannequin russe Anastasia Kvitko s’est mise en valeur dans un micro maillot de bain à imprimé animalier, avec un imprimé zèbre qui a coupé le souffle à ses followers et beaucoup d’entre eux se sont souvenus de la aussi belle Alexa Dellanos.

C’était les courbes proéminentes et le changement de style de Anastasia Kvitko à complètement blonde, ce qui a poussé les internautes à la rattacher à la belle fille de Myrka Dellanos, qui aime aussi partager ce type de photographies avec ses followers.

L’influenceuse semble également avoir profité de vacances ou d’une courte pause alors qu’elle posait depuis un canapé confortable, le dos et assise depuis ce qui serait un balcon où vous pouvez voir une vue magnifique, mais jamais aussi merveilleuse que la beauté et les courbes de Kvitko .

Anastasia Kvitko était la plus belle avec ses cheveux parfaitement coiffés et très blonds, étant donné que nous avons l’habitude d’admirer son brun, mais la vérité est qu’elle a l’air beaucoup plus attirante en blonde; un maquillage impeccable et naturel et surtout, le micro maillot de bain que les réseaux sociaux ont adoré.

Le joli et petit maillot de bain deux pièces de la Russe avait une particularité qui a fasciné les internautes, qu’il s’est perdu dans sa beauté, laissant plus en vue et rehaussant ses courbes proéminentes à tout moment.

Anastasia Kvitko porte un maillot de bain, « style Alexa Dellanos ». Photo : Instagram.

Il y avait trois photographies avec cette tenue qui circulaient sur les réseaux sociaux et les followers de cette belle femme les ont tellement aimées qu’ils les ont repris pour les partager sur un compte des followers d’Anastasia.

Pour son énorme beauté et ses courbes proéminentes, Anastasia Kvitko a été comparée à d’autres grandes stars comme Demi Rose et Kim Kardashian ; cependant, elle semble avoir une beauté plus proéminente.

Dans la biographie de cette femme et son chemin vers la gloire, on peut voir que certaines agences ont essayé de faire Anastasia Kvitko réduisez vos courbes en les considérant trop ; Cependant, et bien que cela impliquait un chemin plus long, le Russe en a fait sa marque de fabrique et non un obstacle. Les médias sociaux ont fait de Kvitko l’une des reines du contenu, aimée comme elle est et comme elle veut se montrer au monde.

Anastasia aime actuellement ce qu’elle fait, le mannequinat, avoir choyé ses followers et être une influenceuse et le visage de diverses marques dans le monde de la mode ; il ne fait aucun doute que la beauté existe dans tous les types et dans toutes les tailles.