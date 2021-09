in

Anastasia Kvitko pose par derrière en bas résille sexy | Instagram

La mannequin coquette et voluptueuse d’origine russe Anastasia Kvitko, a partagé l’une de ses photos les plus frappantes posant sur le dos, exposant ses charmes ultérieurs avec des bas résille révélateurs.

Chaque fois que la jolie Anastasia Kvitko aussi connu sous le nom “La Russe Kim Kardashian“, il a tendance à promouvoir sa page de contenu exclusif au moyen de photographies audacieuses.

Sachant qu’étant une célébrité dans les réseaux sociaux, son nom s’est immédiatement fait connaître grâce à son contenu sur Instagram justement et maintenant aussi dans son OF.

Malgré le fait que le contenu de cette plateforme ne peut être vu que si vous avez un abonnement, Kvitko en profite pour faire quelques tests à ses followers sur Instagram pour voir s’ils sont incités à s’abonner sur cette plateforme britannique.

Sur l’image Anastasie Kvitko Nom avec lequel vous pouvez la retrouver à la fois sur Instagram et Twitter, comme sûrement dans d’autres de ses réseaux sociaux, elle pose devant un mur avec ses mains sur ses hanches.

Elle porte des gants transparents et apparemment deux types de bas, les premiers sont en maille noire, les seconds qui sont au dessus d’eux, mais n’atteignent pas le haut, seulement à hauteur de ses hanches ils sont aussi noirs mais transparents.

Il semble qu’elle porte un porte-jarretelles avec ces bas, en plus elle porte un intérieur étroit qui se perd parmi ses énormes charmes, on distingue un porte-chaîne et deux bretelles au-dessus qui font partie de sa tenue supérieure.

Bien que son visage n’apparaisse pas en raison de la position dans laquelle elle se trouve, sa silhouette est immédiatement identifiable, taille étroite, hanches larges et charmes énormes.

A cette occasion, la femme d’affaires et influenceuse portait également ses cheveux blonds un peu plus clairs qu’elle ne le fait actuellement, la photo d’ailleurs a été partagée à travers ses histoires sur Instagram il y a quelques heures, alors ses fans ont commencé à prendre plaisir à la voir depuis très tôt.

Dans l’image qui a partagé le modèle russe, affiche une remise de 60% sur l’abonnement à son compte de contenu exclusif, il ne serait pas étrange qu’avec chacune de ces remises, de plus en plus d’internautes décident de s’abonner à leur compte, où il montre bien sûr tout ce qui n’est pas autorisé sur Instagram en raison au règlement de la demande.