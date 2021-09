Anastasia Kvitko pose ses énormes charmes sur le lit

in

La mannequin coquette d’origine russe Anastasia Kvitko a laissé plusieurs milliers d’adeptes bouche bée, une fois qu’ils l’ont vue se reposer avec elle énormes charmes sur le lit.

Cette personnalité séduisante et célébrité des médias sociaux s’est distinguée par le partage de contenu où elle montre encore et encore ses courbes énormes et voluptueuses.

Anastasia Kvitko on l’appelle aussi “Le Russe Kim Karrdashian“Sans aucun doute, cette comparaison est plus qu’évidente pour beaucoup, mais dans une interview, la mannequin russe elle-même a déclaré qu’elle n’aimait pas du tout être liée à la mondaine.

Dans ladite micro-interview à l’émission Un nuevo día, il a mentionné qu’il respectait beaucoup la femme d’affaires et qu’il n’avait rien contre elle, il n’aimait tout simplement pas les comparaisons, d’autant plus que les deux sont très différents.

C’est sûrement dû à la différence non seulement de nationalité mais aussi physique, bien que toutes les deux soient deux filles voluptueuses avec d’énormes charmes, quoique bien sûr avec des mesures différentes, surtout parce que Anastasie Kvitko Il affirme que tout dans sa silhouette est complètement naturel.

Dans la publication qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel, qu’il a partagé le 6 septembre 2020, où il exhibe un haut de la marque Jolie petite chose, la marque avec laquelle Demi Rose travaille également, le célèbre mannequin britannique avec qui elle a été à un moment confondue avec Kvitko.

Alors qu’elle est allongée sur son lit avec ce haut séduisant et révélateur à manches longues et large sur les épaules, dans la partie du devant qui recouvrait ses charmes se trouvait pratiquement une bande qui les recouvrait à peine d’une pièce métallique qui retient lesdites bandes.

En raison de la pose dans laquelle elle se penche, ses charmes semblent encore plus gros, elle est sur le point de frapper 200 000 cœurs rouges.

Certains de ses fans se consacrent exclusivement à partager du contenu sur cette beauté russe sur certains de leurs comptes Instagram qui lui sont dédiés, en plus d’aimer chacune de ses publications et de mettre des commentaires aussi créatifs que possible.

Au total, il a 2 606 commentaires sur sa publication affectueuse, sûrement une fois que ses fans et peut-être d’autres internautes le verront, ils reviendront l’aimer ou feront un commentaire espiègle et créatif qui sûrement en les lisant à plus d’une personne provoquerait un rougir.