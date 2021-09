in

Anastasia Kvitko promène ses énormes charmes depuis le balcon | Instagram

Ce modèle coquette d’origine russe a ravi des millions d’adeptes à plus d’une occasion, non seulement son maintien et sa beauté l’aident, le secret d’Anastasia Kvitko réside aussi en grande partie dans ses courbes formidables.

En plus d’être reconnu modèle russe, cette beauté est aussi connue sous le surnom le “La Russe Kim Kardashian“précisément à cause de ses énormes charmes, à la fois en haut et en bas.

Il semble que l’exquisité de Anastasia Kvitko Cela n’a pas de fin, car même si ce n’est pas la première fois qu’elle apparaît en maillot de bain, c’est toujours agréable de pouvoir la revoir.

il y a 76 semaines, il a partagé ces PhotosIl faut savoir que ce sont deux images exquises où il pose non seulement de face mais aussi de dos.

La date exacte de sa publication sur son compte Instagram officiel est le 23 mars 2020, où il déclare qu’il s’amusait en marchant un peu sur le balcon, ce qui montre qu’il fait partie d’un bâtiment impressionnant, ce qui soit dit en passant. pas de rideaux, les grandes fenêtres que l’on voit sont découvertes.

Ceux qui se consacrent à voir d’autres bâtiments avec leurs jumelles doivent sûrement profiter d’une vue impressionnante, à chaque fois. Anastasie Kvitko décide de marcher avec très peu de vêtements.

Cette publication compte 340 597 cœurs rouges que nous pouvons traduire sur Instagram par des likes, ainsi que 5 102 commentaires.

Sur la première photo, elle pose sur le dos, ses charmes arrière sont si grands qu’il semble qu’ils la mangent Maillot de bain qui soit dit en passant est assez petit, celui-ci est d’ailleurs deux pièces avec de fines bandes à la fois au-dessus et au-dessous.

Déjà pour la deuxième photo on revoit le modèle, mais avec une autre position, la voici déjà de face, les bandes que l’on a vu de dos apparaissent aussi devant sur son ventre plat, et déjà dans la partie haute qui est encore un morceau plus petit ne couvre pas beaucoup de ses charmes.

Plusieurs des commentaires qu’elle a reçus dans cette publication sont assez audacieux et trop graphiques, même si elle n’y répond généralement pas c’est sûr qu’elle les lit de temps en temps, prenant le temps de sourire peut-être un peu ou en tout cas de rougir avec tout ce que vous y trouvez.