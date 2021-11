Anastasia Kvitko renverse Demi Rose en maillot de bain

Anastasia Kvitko bat Demi Rose vêtue de ses fesses | Instagram

Deux modèles étrangers importants qui ont gagné l’admiration et les soupirs de millions de personnes sont Anastasia Kvitko et la belle Demi Rose, le premier apparaît dans un photo où elle ressemble au modèle britannique, non seulement avec sa pose typique mais aussi avec son apparence physique.

Les deux sont des modèles sinueux, chacun d’eux a évidemment son propre style, mais à certaines occasions, ils ont tendance à se ressembler un peu.

Ceci surtout parce que tant Anastasia Kvitko Comme Demi Rose, elles ont des courbes énormes, leurs charmes supérieurs ainsi que leurs inférieurs sont assez voluptueux, surtout ils coïncident avec une taille minuscule.

La belle modèle russe Elle a déménagé aux États-Unis alors qu’elle était encore adolescente, contrairement au mannequin britannique qui l’a fait à sa majorité.

En plus d’être étrangers, ils sont d’accord sur d’autres choses, ils ont collaboré avec certaines marques que l’on voit en permanence sur Instagram comme Pretty Little Thing et Fashion Nova.

Sur cette photo partagée par les fans de Kvitko, elle apparaît posant sur le dos, vêtue d’un maillot de bain deux pièces, dont l’un est perdu dans ses fesses, très dans le style de Demi Rose Mawby.

Grâce à la pose dans laquelle se trouve le mannequin, car elle cache une partie de son visage, elle pourrait facilement être confondue avec l’ex-petite amie du rappeur Tyga.

Sur la photo qui a été partagée, Kvitko avait les cheveux peints en brun foncé, aujourd’hui elle les a dans un beau ton blond, l’image a été prise sur la plage elle pose à côté d’un palmier avec ses charmes recouverts de sable de la belle endroit où il est.

Une autre chose sur laquelle les deux sont d’accord est que très peu de choses sont connues sur sa vie privée, quant à Demi Rose, la seule chose connue est le nom de ses parents, les photographies n’ont pour l’instant pas été partagées.

On sait également qu’il aime méditer et aime la compagnie de ses animaux de compagnie, ainsi que voyager constamment, en plus de bien parler espagnol car il est d’origine colombienne.

Quant à la coquette Anastasia Kvitko Elle est encore un peu moins connue, elle est peut-être un peu plus hermétique que la beauté britannique, qui ne intéresserait pas tant ses fans, d’autant plus qu’elle n’arrête pas de partager du contenu dragueur sur Instagram.