Anastasia Kvitko renverse Ninel Conde en rouge

Anastasia Kvitko renverse Ninel Conde avec un rouge débordant | Instagram

Le nouveau Bombón ?La belle mannequin russe Anastasia Kvitko l’a fait plus que clair dans un maillot de bain rouge débordant qui n’a évincé ni plus ni moins que le « Bombón », la belle Ninel Conde.

Avec un maillot de bain deux pièces assez petit, Anastasia Kvitko Elle a montré ses courbes voluptueuses à la caméra et par derrière, indiquant clairement qu’aucune tenue ne contrôle sa silhouette sinueuse.

L’influenceuse russe a également volé des millions de soupirs avec cette tenue idéale pour la plage, qui, selon ses fans, serait idéale à tout moment et en tout lieu si elle est aussi spectaculaire que cette belle femme.

Cela peut vous intéresser : Aleida Núñez et la tenue qu’elle a choisie pour sa photo, des lunettes

Le maillot de bain séduisant d’Anastasia Kvitko semble se composer uniquement de rubans, ce qui le rend encore plus séduisant. La photographe russe a pris son meilleur angle et a mis en valeur son attribut le plus célèbre en la photographiant de dos.

La Russe a posé pour la photo assise au bord d’une piscine avec ses belles jambes dans l’eau et l’air très coquette en jouant avec une abondante chevelure blonde à se tourner vers la caméra.

ADMIREZ LA BEAUTÉ D’ANASTASIA ICI

Anastasia Kvitko détrône Ninel Conde avec un rouge débordant. Photo : Instagram.

La célèbre femme a complété son image uniquement avec un bracelet en métal et de grandes lunettes de soleil qui lui ont donné un plus grand style de beach girl et la vérité est qu’elle a l’air plus que spectaculaire.

La photographie en question est l’une des plus appréciées des adeptes du populaire russe, qui l’ont reprise pour la partager avec d’autres adeptes sur les réseaux sociaux et la remplir de compliments et même de propositions osées.

Anastasia Kvitko Elle a acquis une énorme popularité grâce à ses courbes proéminentes et sa beauté unique qui l’ont amenée à être comparée à de grandes stars comme Kim Kardashian West et Demi Rose.

Mais Kvitko a non seulement une silhouette voluptueuse, mais aussi un beau visage qui lui donne un air d’innocence qui fascine tous ses followers à travers le monde, puisqu’elle atteint désormais tous les recoins grâce aux réseaux sociaux.

Malgré ce que beaucoup imagineront, la silhouette voluptueuse de la Russe était un obstacle lorsqu’elle cherchait une opportunité dans le monde du divertissement, du divertissement et des podiums, car ils lui demandaient de perdre ses rondeurs, de perdre du poids pour entrer dans les standards.

Fidèle à son corps, Kvitko a ignoré ce qui a été dit et c’est sa silhouette qui lui a finalement donné cette portée et cette renommée internationales que le modèle a toujours recherchées, il ne fait aucun doute que la norme n’est pas toujours la meilleure et un exemple clair qu’il y a que se battre pour les rêves, ils peuvent devenir réalité.