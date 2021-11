Anastasia Kvitko renverse Yanet García par derrière

Anastasia Kvitko et son « Bum bum » renversent Yanet García | Instagram

Une fois de plus Anastasia Kvitko a vraiment captivé ses followers sur les réseaux sociaux ! et pour cela, une seule photographie suffisait. La belle mannequin russe a modelé pour sa caméra séduisante par derrière et c’est son « boom boom » qui est venu au premier plan.

La belle Yanet García, connue pour être l’ancienne fille climatique du programme Hoy, a été laissée en arrière-plan après avoir vu l’imposante photographie de Anastasia Kvitko, influenceur qui avec beaucoup de vêtements et comment il a rarement attiré tous les regards en jeans.

La belle mannequin russe a clairement indiqué que sa beauté se présente dans n’importe quelle tenue et sans avoir besoin de poser avec très peu. Anastasia a posé pour son photographe dos à la caméra et jouant avec ses longs cheveux épais.

Cette belle femme a choisi pour l’occasion de beaux jeans mode non ajustés, mais en haut il est impossible qu’ils ne soient pas ajustés devant ses courbes proéminentes, un petit haut et des baskets blanches confortables.

Sans aucun doute, les regards des internautes se sont dirigés vers le dos de son jean où l’on perçoit la volupté de son « boom boom », chose que même les sacs en jean ne peuvent cacher.

Anastasia Kvitko et son « Bum bum » renversent Yanet García. Photo : Instagram.

La photographie en question a été partagée le 11 août sur le compte officiel d’Anastasia Kvitko et ses followers en ont profité pour remplir cette belle femme de cœurs, d’emojis et de compliments.

Anastasia a obtenu une grande renommée internationale grâce à sa beauté et ses courbes proéminentes, beaucoup la comparent à d’autres belles femmes telles que Kim Kardashian, Demi Rose, etc. la positionnant comme influenceuse sur les réseaux sociaux.

Le mysticisme de Kvitko consiste à ressembler à une femme très sérieuse qui ne parle généralement pas sur les réseaux sociaux; cependant, il le fait à travers ses images et photographies, sans aucun doute appréciées des internautes.

Le modèle se caractérise par sa silhouette volumineuse et un visage vraiment angélique, une combinaison qui a captivé ses adeptes à maintes reprises. Le contenu de cette belle célébrité est basé sur sa beauté et la beauté de son environnement.

La vérité est qu’avec beaucoup ou peu, Anastasia Kvitko Il attire toujours l’attention partout où il passe et se fraie un chemin parmi les plus belles femmes sans difficulté. Ses cheveux blonds et son look séduisant font désormais partie de sa marque de fabrique.