Anastasia Kvitko séduit par ses charmes en micro-robe

Anastasia Kvitko en micro-robe montre ses énormes charmes | Instagram

Encore une fois à travers une vidéo la coquette maquette et la célébrité russe a captivé ses fans, cette fois Anastasia Kvitko portait l’un de ses Robes plus court et plus révélateur utilisé à ce jour.

Toujours que Anastasia Kvitko Aussi connue sous le nom de « La Russe Kim Kardashian », elle partage de nouveaux contenus sur les réseaux sociaux, ses fans commencent aussitôt à ravir ses élèves grâce à ses publications.

Dans des photos précédentes, cette beauté née à Kaliningrad, en Russie, a partagé un contenu qui, dans l’une de ses interviews, a révélé que celui qui l’avait prise en photo était des amis différents, signe qu’elle n’est jamais seule, mais qu’elle ne partage pas non plus l’identité de ceux qui sont avec elle.

Cela peut vous intéresser : Yanet Gardía exhibe ses charmes entre peluche et dentelle blanche

Kvitko a toujours été assez réservée au niveau de sa vie personnelle, en réalité très peu de choses sont connues à part ce qu’elle est venue partager à travers ses histoires, qui sont sûrement oubliées immédiatement si bien que parfois ce sont des informations perdues.

Anastasie Kvitko Comme vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux, elle partage depuis quelques semaines des publications avec des vêtements similaires en terme d’imprimé, dernièrement on la voit porter des tenues fleuries avec lesquelles sa silhouette se démarque.

Anastasia Kvitko en micro-robe montre ses énormes charmes | Instagram anastasiya_kvitko

C’est particulier, c’est une robe courte rouge, avec un motif de petites fleurs en bleu avec quelques détails jaunes peut-être, elle a une coupe « paysanne » en haut et est ajustée en bas quelques centimètres en dessous où se terminent les extrémités. jambes.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

En haut, nous voyons des bandes qui rejoignent une partie du col de la robe, qui se rejoignent au milieu de ses charmes, apparemment elle n’a pas d’intérieurs donc ses charmes peuvent être parfaitement appréciés.

Comme cette fois il fait la promotion d’une célèbre boisson énergétique, il n’a pas partagé le récit du vêtement qu’il porte, il travaille généralement avec Fashion Nova ainsi qu’avec Demi Rose, le célèbre mannequin britannique qui ressemble un peu à Kvitko.

Pouvez-vous ressentir cette joie avec moi ? », a écrit Anastasia Kvitko.

Quatre jours après sa publication, la vidéo coquette et dans une certaine mesure révélatrice cumule déjà 1 298 120 vues et bien qu’elle ait « peu » de commentaires au total 841, ses fans ne se lassent pas de répéter qu’il s’agit d’une femme extrêmement belle.

Tu m’as motivé « , » Très court et tout à droite de l’épingle ! « , » Belle fille « , ont écrit les internautes.