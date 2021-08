Anastasia Kvitko séduit par ses charmes et sa micro-robe

in

Anastasia Kvitko impressionne par ses charmes et sa micro-robe | Instagram

Trouver un moyen d’attirer l’attention est une tâche facile pour le maquette Anastasia Kvitko, qui le fait sans aucun problème, surtout lorsqu’elle apparaît exhibant sa beauté dans des vidéos, qui commencent immédiatement à avoir une plus grande réaction de ses followers.

C’était précisément un vidéo que la belle célébrité de Kaliningrad, en Russie, a récemment partagé, sur son compte Instagram officiel, où l’on peut voir sa beauté en intégralité.

Même s’il est bien sûr normal que “les genres soient cassés en goûts”, il faut noter que Anastasia Kvitko entre dans le goût de millions d’internautes ravis de voir un modèle sinueux qui n’a pas peur de montrer sa silhouette exquise.

Il y a sept heures, il a publié cette jolie vidéo où il utilise un robe noire Plutôt petite, elle est si petite et courte que ses charmes supérieurs sont à la vue de ses fans, et ses jambes galbées sont plus lumineuses que jamais.

C’est aussi grâce aux chaussures que vous portez, ce sont des bracelets et ont une plate-forme avec des fermoirs en argent, ce qui provoque Anastasie Kvitko ayez votre silhouette encore plus stylisée.

Concernant leur énormes charmes Les parties supérieures sont un peu plus visibles que la normale, ceci parce que sa robe a des bretelles assez fines donc il semble qu’elle ne supporte pas le poids de cette partie frappante de son corps qui d’ailleurs il semble qu’elle montre un peu plus de demi.

Le mannequin mexicain Isabel Madow a immédiatement commenté la publication, bien qu’elle ne soit pas très active dans ses publications à plusieurs reprises, nous l’avons vue commenter les publications d’autres célébrités telles que Kvitko.

Après 7 heures de sa publication, la vidéo compte plus de 986 000 reproductions et également 518 commentaires.

Malgré le fait que cette fois, il n’a pas montré autant de peau que ses fans ont l’habitude de le voir, il a été complètement apprécié et, dans peu de temps, il commencera sûrement à augmenter beaucoup plus.

Le succès d’Anastasia est aussi largement dû au fait que certains internautes ont décidé de l’appeler “”La Russe Kim Kardashian“Bien que ce ne soit pas tout à fait son goût, cela l’a beaucoup aidée à être encore plus connue.

Il y a quelques années, elle a décidé de quitter la Russie pour gagner sa vie en tant que mannequin et s’installer précisément aux États-Unis, non seulement elle parle anglais, mais elle a également entrepris d’apprendre un peu d’espagnol, dans une interview qu’elle a commentée qu’elle aimait la culture très latino.