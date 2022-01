Anastasia Kvitko s’exhibe en body rouge et bas résille

Anastasia Kvitko porte des bas résille et un body rouge | Instagram

Avec ses énormes charmes et ses belles courbes, la mannequin et influenceuse russe Anastasia Kvitko a laissé ses fans plus que ravis avec ce nouveau photo avec laquelle il nous rappelle sa plus belle tenue avec bas résille Oui body rouge.

Sur le point de terminer cette 2021 Anastasia Kvitko Il nous a encore une fois donné une nouvelle photographie où il vante sa silhouette sinueuse, grâce au fait qu’il est un célèbre influenceur d’origine russe, son contenu divertissant atteint des millions de personnes qui se réjouissent immédiatement des images.

À travers ses histoires, c’est là qu’il a partagé l’instantané, quand vous le verrez sûrement immédiatement, vous vous souviendrez de quelques photos qu’il a partagées tout au long de l’année avec la même tenue.

Cela peut vous intéresser: Demi Rose vante aux fans son changement de look coquette et radical

Qui soit dit en passant est composé d’un body bustier rouge, qui est si petit qu’il couvre à peine ses charmes et dans le dos il se perd dans son énorme boom boom.

Cette image fait partie d’une séance photo que le mannequin russe a fait il y a longtemps, elle a soigneusement sélectionné certains contenus à partager sur son compte Instagram, essayant sûrement de ne pas les partager, chacun des clichés est magnifique.

Anastasia Kvitko captive toujours avec son nouveau contenu sur les réseaux sociaux | Instagram anastasiya_kvitko

En accompagnement Anastasia Kvitko Il porte également une ceinture en chaîne dorée, une paire de gants également en rouge et bien que cela ne soit pas vu, lors de cette séance, il portait une paire de chaussures pointues également en rouge.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO DE COQUET.

Malgré le fait que cette beauté tourne le dos à la caméra, il est facile d’identifier qu’il s’agit d’elle, par le simple fait que ses courbes sont indubitables, bien qu’à vrai dire elle aurait parfois été confondue avec Demi Rose. , le célèbre mannequin britannique.

En toute sécurité, nous pouvons dire qu’il s’agit d’une séance en cours, car nous la voyons montrer ses cheveux blonds et longs, qui sont le ton qu’elle utilise depuis quelques mois.

Kvitko clôturera cette année avec 12,2 millions de followers uniquement sur Instagram, car dans ses autres comptes sur les réseaux sociaux elle a d’autres montants qui dépassent de nombreuses célébrités au milieu, toujours coquette et fière de son corps cette femme coquette ne s’arrête pas du tout.

D’ici 2022, elle reviendra sûrement pour partager des photographies peut-être un peu plus révélatrices et divertissantes pour ses millions de fans qui attendent déjà de la revoir.