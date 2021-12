Anastasia Kvitko s’exhibe vêtue d’une robe rouge séduisante

Anastasia Kvitko porte une robe rouge qui met en valeur ses charmes | Instagram

Avec un robe rouge et extrêmement révélatrice, la séduisante mannequin russe Anastasia Kvitko portait ses énormes charmes grâce au design de ce vêtement, captivant ainsi tous ceux qui la voyaient en photo.

Cette image a été partagée sur un compte Instagram le 5 avril 2020, bien qu’il soit très probable que Anastasie kvitko Il l’a partagé à une certaine occasion sur son propre compte officiel, où d’ailleurs il compte déjà plus de 12,2 millions de followers.

Cette belle personnalité et influenceuse russe partage continuellement des contenus coquette sur ses réseaux sociaux, dont elle laisse ses fans émerveillés et un peu plus amoureux chaque jour grâce à sa beauté, mais surtout parce qu’elle possède une silhouette exquise.

Avec d’énormes courbes au-dessus et en dessous et sa taille minuscule, Kvitko est surnommée La Russe Kim Kardashian, précisément à cause de sa silhouette, quelque chose qui ne lui semble pas si bien, qu’elle a mentionné dans une interview à Miami.

À plus d’une occasion, Anastasia Kvitko a été comparée à la mondaine | Instagram anastasiya_kvitko

Sur l’image, elle porte ce vêtement rouge séduisant avec une coupe sur la jambe qui le fait remonter jusqu’à ses hanches où elle a une sorte de ceinture avec le même tissu, en haut elle a deux petites bretelles.

Anastasia était assise dans un fauteuil confortable avec des coussins blancs avec des détails en bois, vous pouvez donc voir sur l’image que Kvitko se reposait un peu dans une sorte de pièce ou de hall, comme si elle était prête à sortir pour faire la fête.

À chaque occasion que cette mannequin et influenceuse russe séduisante se présente, elle a tendance à mettre en valeur vos charmes, en particulier avec des vêtements minuscules et ajustés, sur sa photo, elle portait également une jolie paire de pantoufles rouges à bout fermé, tout comme sa robe.

Anastasia Kvitko dans le rôle de la Russe Kim Kardashian

Depuis que cette beauté née à Kaliningrad, en Russie, le 25 novembre 1994, a décidé de déménager aux États-Unis pour décoller sa carrière de mannequin, sa popularité n’a commencé qu’en 2013 lorsqu’elle a commencé à publier du contenu sur Instagram.

Surprenant par ses courbes, les internautes ont décidé de la surnommer La Russe Kim Kardashian, grâce au fait que Anastasia Kvitko Elle a une silhouette voluptueuse, la même chose s’est produite avec Joselyn Cano.

Étant populaire sur Instagram, le nombre de followers de Kvitko est extrêmement faible par rapport à celui de Kim Kardashian, on pourrait dire que grâce à ce surnom elle a réussi à avoir un peu plus de popularité.