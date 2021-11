Anastasia Kvitko surpasse la sexy Yanet García avec ses roses

Anastasia Kvitko bat Yanet García avec de belles roses | Instagram

Portant toujours ses énormes charmes, Anastasia Kvitko a montré son énorme bouquet de roses, bien plus grand que celui qu’ils lui ont offert. Yanet Garcia pour son anniversaire ce 14 novembre.

Rarement Anastasia Kvitko Également connue sous le nom d’Anastasiya ou « La Russe Kim Kardashian », elle a tendance à montrer certains de ses cadeaux, mais les bouquets de roses qu’elle offre habituellement ne peuvent pas passer inaperçus en raison de leur taille.

Ce 14 novembre 1990, Yanet García est née à Monterrey, au Mexique, depuis qu’elle est entrée dans le programme Hoy, elle est devenue une célébrité de la télévision, grâce à sa silhouette exquise.

Peu de temps après, elle décide de se retirer de la célèbre émission matinale pour profiter de son activité de mannequin, la popularité la rattrapant rapidement, elle part donc aux États-Unis pour améliorer son anglais et aussi son statut d’influenceuse ainsi qu’une maquette.

Comme Anastasia Kvitko La populaire mexicaine a vu l’opportunité de grandir dans un autre pays et a décidé d’en profiter, nous offrant constamment du contenu risqué, mais lors d’occasions spéciales comme ce jour, elle publie également des photos et des vidéos passionnantes pour elle.

Parce qu’une fête d’anniversaire est quelque chose à célébrer et à montrer, tout comme Yanet García l’a fait avec son impressionnant bouquet de roses rouges.

Cependant, Anastasiya Kvitko a également reçu le 18 janvier un impressionnant arrangement de roses, celles-ci semblaient être un millier de roses de différentes nuances, mais ce qui est ressorti, c’est que le cadeau n’était pas pour son anniversaire et elle ne l’a pas précisé non plus.

Il y avait deux images que le mannequin russe coquette a partagé, comme prévu, ses énormes charmes étaient également les protagonistes de cet arrangement, car elle portait un haut beige qui laissait voir ses charmes un peu.

Avec des roses rouges et différentes nuances de roses, votre arrangement ne pouvait pas passer inaperçu, peut-être avez-vous pensé que vous méritiez de le montrer sur vos réseaux sociaux, en ajoutant un petit détail de ses énormes charmes.

À cette occasion, elle n’a tout simplement partagé aucune description, Anastasia s’est seulement limitée à mettre un emoji de deux cœurs, un rouge et un rose, sûrement quelqu’un qui essayait de la conquérir était celui qui le lui a donné et elle a sûrement réussi à fais-le.

Jusqu’à présent, on ne sait pas grand-chose de la vie privée de ce mannequin et célébrité russe coquette, malgré cela, ce ne serait pas une nouvelle si elle avait un partenaire ou plusieurs prétendants qui cherchent à conquérir son amour.