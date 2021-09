Anastasia Kvitko surprend en bas résille rouges et body

in

Anastasia Kvitko surprend en bas résille et body rouges | Instagram

Les courbes d’Anastasia Kvitko ont été jusqu’à présent ce que ses followers ont tendance à regarder, surtout lorsqu’elle porte des vêtements révélateurs comme dans sa plus récente Photos portant un adorable body avec des bas résille, tous deux en rouge.

Une dynamique que le maquette et célébrité russe de longue date, demande à ses fans quelles photos elle partage sur ses histoires Instagram elle devrait ajouter au flux.

Sans aucun doute, la libido de ses followers s’enflamme immédiatement, qui ne tardent sûrement pas à répondre à ses questions, en disant oui à toutes ses photographies.

À lire aussi : Noelia expose sa silhouette exquise dans une tenue noire coquette

Anastasia Kvitko Elle est devenue connue comme un mannequin aux grandes courbes, c’est précisément sa principale caractéristique, qui lui a valu le surnom de “La Russe Kim Kardashian”, bien qu’elle n’ait aucune relation avec la femme d’affaires et la mondaine.

Dans les images récentes qu’elle a partagées via Instagram, Anastasia porte un body qui semble être en latex, avec une ceinture à maillons, de longs gants et des bas résille, toute la tenue est rouge, y compris ses baskets à lanières.

Cela peut vous intéresser : Kim Kardashian et son angle le plus révélateur vu d’en haut !

Dans la première image, elle est vue dans le style du mannequin britannique séduisant Demi Rose, alors qu’elle étire l’une de ses jambes et que l’autre est froncée, ce qui rend ses hanches encore plus voluptueuses puisqu’elle fait ce mouvement depuis le sol .

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Dans la deuxième image, nous la voyons à nouveau assise sur le sol, il semble qu’elle se trouve dans un endroit ancien, en raison du type de sol et de murs qui se distinguent autour, uniquement dans cet instantané. Anastasie Kvitko Elle est assise sur le côté avec ses jambes légèrement pliées et laisse ses énormes charmes supérieurs apparaître immédiatement.

A lire aussi : Anastasia Kvitko porte des bas résille qui volent les soupirs !

Il convient de mentionner que l’endroit où il se trouve pourrait également être une maison, comme celle qui est apparue dans une autre publication, avec un style moderne où les murs sont uniquement clôturés, quelque chose comme un type urbain.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Bientôt, il décidera sûrement de partager l’une des deux photos coquettes et révélatrices dans son flux, afin qu’ils puissent la voir longtemps et officiellement pour ainsi dire, bien que beaucoup de ses photos aient tendance à les effacer, certains fans les sauvent un peu plus tôt pour les partager à nouveau.