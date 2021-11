Anastasia Kvitko utilise ses mains pour couvrir d’énormes charmes

Anastasia Kvitko seulement avec ses mains a couvert ses charmes | Instagram

Le modèle sinueux qui a gagné l’admiration de millions précisément à cause de ses énormes courbes, la belle Anastasia Kvitko qu’à l’époque ils ont commencé à appeler comme La Russe Kim Kardashian, a surpris sur une photo où il apparaît « couvrant » ses énormes charmes.

A cette occasion, cette belle mannequin n’a utilisé que ses mains pour se couvrir, comme elle l’a fait à d’autres occasions, altérant les sens de ses followers et internautes qui viennent découvrir les images.

Cette publication a été partagée via un compte Instagram créé par l’un de ses millions de fans, bien qu’il n’y ait pas que du contenu à ce sujet, il abonde vraiment parmi les publications.

Cela peut vous intéresser: Lyna Perez porte le costume d’Halloween « la fée la plus coquette »

La belle mannequin russe de 26 ans porte un body en dentelle Blanc qu’elle a enlevé en laissant la partie supérieure exposée, car le body qu’elle porte était abaissé jusqu’à sa taille.

Anastasia Kvitko seulement avec ses mains a couvert ses charmes | Instagram anastasiya_kvitko

Anastasia Kvitko Elle pose les jambes légèrement écartées, posant dans ce qui semble être un fauteuil gris avec des détails rembourrés à l’arrière.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

En raison des politiques d’Instagram, il est interdit de partager certains types de contenu dans les publications, c’est pourquoi dans certains comptes de l’application, nous pourrions trouver certaines photos de Anastasie Kvitko comme il est également connu.

Vous savez sûrement déjà que ce business model dragueur et aussi une célébrité russe a un compte sur la célèbre plateforme britannique, le pays d’où est originaire Demi Rose.

Jusqu’à il y a quelques semaines, Kvitko a partagé des photos où il faisait référence à certaines remises, avec lesquelles certains de ses fans n’ont sûrement pas pu s’empêcher de soupirer lorsqu’ils ont eu la possibilité de payer pour le voir et toujours avec une remise.

Cette position et le type de photo peuvent avoir été partagés plus d’une fois dans les publications de son compte dans Only, sûrement sur Instagram il n’a pas partagé ce type de contenu actuellement, dans le cas de l’avoir fait, ce serait déjà à partir de publications passées.

Le mannequin russe a cessé de partager du contenu sur ses réseaux sociaux en permanence, elle est probablement un peu plus concentrée sur d’autres projets.

D’autant plus que dans ses dernières photos et vidéos on la voit promouvoir une marque avec laquelle elle travaille depuis plusieurs années, on parle de Bang Energy, la même marque avec laquelle d’autres personnalités travaillent.

Parmi elles, l’une des plus connues est Kimberly Loaiza et la sœur aînée de Kim Kardashian Kourtney Kardashian, les célébrités les plus influentes sur les réseaux sociaux semblent avoir un contrat avec ladite société, pour leur publicité.