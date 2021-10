Anastasia Kvitko vêtue de fleurs porte d’énormes charmes | Instagram

Connue sous le nom de Kim Kardashian russe, la belle Anastasia Kvitko continue de ravir les cœurs alors qu’elle partage de nouveaux contenus sur ses réseaux sociaux comme la photo la plus récente sur laquelle elle apparaît portant son énormes charmes.

Anastasie Kvitko comme on l’appelle aussi le modèle russe et nom avec lequel d’ailleurs vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux, elle s’est vêtue d’une robe coquette avec un imprimé fleuri.

Aujourd’hui, le nom de cette belle célébrité russe est connu dans diverses parties du monde, nous pouvons le corroborer dans chacune de ses boîtes de commentaires dans ses publications.

Comme Kvitko reçoit des commentaires dans diverses langues, non seulement en anglais et en espagnol mais aussi en russe et dans d’autres, elle vit actuellement aux États-Unis, elle a déménagé dans ce pays pour que sa carrière de mannequin puisse se développer, ce qui est effectivement ce qui s’est passé. .

Cette image a été partagée il y a deux jours sur Instagram, en photographie elle est assise dans une chaise de jardin car apparemment elle est loin de chez elle à profiter du beau temps, plusieurs de ses followers ont mis quelques commentaires un peu osés.

Anastasia Kvitko vêtue de fleurs porte d’énormes charmes | Instagram anastasiya_kvitko

La célèbre femme de 26 ans porte une robe courte à manches et un fin ruban avec laquelle elle veillerait à ce que ses charmes ne se détraquent pas, ce qui est quasiment impossible à réaliser car cette partie spécifique de son corps est trop voluptueuse. .

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Ses jambes galbées comme dans les occasions passées ont également attiré l’attention, cette fois c’est parce qu’en position assise elles ont l’air encore plus, ajoutant à cela que le vêtement séduisant qu’elle porte est un peu court.

Sans aucun doute, ceux qui ont vu l’image auront pensé à plus d’une occasion de croire que ladite robe pourrait être idéale à porter en automne, malgré le fait qu’elle a de petites fleurs estampées, cette pièce est marron avec des détails bleus, des tons qui sans aucun doute combiner parfait pour cette saison.

Comme il est d’usage dans Anastasia Kvitko Elle porte des accessoires qui accompagnent sa tenue, elle a toujours tendance à porter quelque chose qui accompagne chacun de ses vêtements, sans aucun doute le mannequin et la célébrité russes ont tendance à prendre grand soin de son look.

Depuis quelques mois, Kvitko n’a pas réussi à augmenter son nombre de followers, qui reste à 12,1 millions, probablement parce que ses publications ne sont pas aussi continues qu’avant.