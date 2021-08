Anastasia Pagonis, nageuse et star de TikTok qui a remporté l’or paralympique

Anastasia Pagonis, une nageuse aveugle, vient de remporter sa première médaille d’or à 17 ans aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

. – Anastasia Pagonis est une adolescente comme beaucoup d’autres. La new-yorkaise adore essayer les tendances de la danse TikTok et est obsédée par son chien.

Mais Pagonis est loin d’être dans la moyenne pour son âge. C’est une nageuse qui a battu des records et qui s’est rendue aux Jeux paralympiques de Tokyo. Il compte plus de 2 millions de followers sur TikTok. Et son chiot, Radar, est un chien-guide qui est à ses côtés depuis des années : Pagonis a perdu la vue à l’âge de 14 ans, des suites d’une maladie auto-immune.

Pagonis, qui à 17 ans vient de remporter une médaille d’or, a donné la cloche à ses premiers Jeux paralympiques. Avec ses TikToks hilarants, ses prouesses athlétiques et sa positivité irrépressible, il devient l’une des stars les plus brillantes de son sport.

Anastasia Pagonis nage pour se sentir libre

Pagonis a fait ses débuts aux Jeux paralympiques la semaine dernière à Tokyo et a remporté la médaille d’or au 400 m nage libre S11. (S11 est une classe sportive qui correspond au niveau de cécité de Pagonis ; selon ce classement, il a « une très faible acuité visuelle et/ou aucune perception de la lumière », selon le World Para Swimming).

Elle a terminé avec un temps de 4 minutes et 54,49 secondes, 10 secondes devant la deuxième nageuse la plus rapide. Il s’agit d’un nouveau record du monde, battant le record du monde établi début juin lors des essais paralympiques américains, selon Team USA.

“S’ils me l’avaient dit il y a quelques années, je ne penserais même pas que je serais en vie, donc être ici et pouvoir vivre cette expérience et cette opportunité est incroyable”, a déclaré Pagonis, selon Team USA.

Pagonis a commencé à perdre la vue à l’âge de 11 ans : il souffre de rétinopathie génétique et auto-immune, ce qui signifie que son système immunitaire attaque ses rétines.

Ses expériences avec la natation en perdant la vue n’étaient pas positives au début, a déclaré sa mère à Team USA. Pagonis a eu du mal à traverser la piscine sans heurter une voie, et les tentatives de nage se sont souvent terminées par des pleurs de Pagonis dans l’eau.

Cependant, une fois que Pagonis s’est connectée avec son entraîneur, Marc Danin, elle a commencé à se sentir plus à l’aise dans la piscine, a-t-elle déclaré à Team USA. Il était le seul entraîneur contacté par ses parents qui a accepté de former un nageur aveugle, à qui il a appris à porter des lunettes de natation sombres.

La natation de manière compétitive a de nouveau aidé Pagonis à retrouver une certaine indépendance, a-t-il déclaré à l’affilié de CNN, WABC.

“Quand je suis dans l’eau, c’est mon bonheur”, a déclaré Pagonis à WABC. C’est quand je me sens libre. Quand je suis hors de l’eau, je dois toujours dépendre de quelqu’un.”

C’est une énorme star de TikTok

Avant de devenir médaillé d’or, Pagonis était une star sur TikTok, où il se moque des questions absurdes posées sur sa cécité.

Il essaie même d’exécuter les danses populaires TikTok avec l’aide de sa mère, toujours avec un sourire d’autodérision. Son chien et la canne rétractable qu’il utilise en public apparaissent également fréquemment.

Cependant, beaucoup de ses vidéos sont instructives : Pagonis montre à ses spectateurs comment il est capable de nager sans heurter le mur devant lui (quelqu’un se tient devant la piscine et lui tape sur la tête avec un bâton muni de mousse pour vous dire quand c’est le temps de tourner), comment vous enregistrez les TikToks (votre iPhone vous parle à chaque contact pour que vous sachiez sur quoi appuyer), et comment vous vous maquillez (vous savez quel produit chacun est basé sur sa texture, et les commandez en conséquence, et non, il n’a pas de miroir).

“Je veux juste enseigner aux gens que c’est être aveugle, pas seulement ce que l’on pense être la cécité, où vous devez porter des lunettes de soleil et vous ne pouvez rien faire”, a-t-il déclaré à Team USA. “C’est aveugle.”

Il a également partagé quelques vidéos de Tokyo, dont un clip de célébration de sa médaille d’or, plaisantant sur le fait que le poids de la première place lui fait mal au dos.

Elle est la meilleure amie de son chien-guide

La perte de la vue à l’âge de 14 ans a plongé Pagonis dans une “sombre dépression”, a-t-il déclaré à Olympics.com. Elle se sentait “extrêmement suicidaire”, mais avec son compagnon constant Radar, elle n’est jamais seule.

Le fidèle canidé est à ses côtés depuis l’année dernière, lorsqu’il l’a adopté des Islanders de New York, une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui l’avait choisi de la Guide Dog Foundation comme leur « Puppy with Purpose ».

L’équipe de hockey sélectionne chaque année un chien qui sera dressé comme chien-guide dans le cadre du programme et lui donne un nom approprié pour l’équipe ; Radar partage le sien avec le regretté entraîneur des Islanders, Al “Radar” Arbour.

« Je me sens très chanceux de l’avoir dans ma vie et qu’il prend soin de moi et qu’il puisse être indépendant », a déclaré Pagonis dans une vidéo de la LNH. “Il est parfait. Nous sommes un couple parfait.”

Autant elle aime Radar, être loin de lui dans la piscine (pendant qu’il la regarde pas trop loin) est l’endroit où elle se sent le plus à l’aise. Elle a déclaré à Olympics.com qu’elle espère que son succès en natation et sa présence positive sur TikTok inspireront d’autres adolescents malvoyants à persévérer.

“Wow, j’ai perdu tout sens et je vais toujours bien, je suis toujours là!”, a-t-il déclaré dans l’interview d’Olympics.com.