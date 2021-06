Anastasia Pavlyuchenkova se qualifie pour la finale de Roland-Garros

06/10/2021

Act à 17h30 CEST

Le joueur russe Anastasia Pavlyuchenkova, numéro 32 de la WTA et tête de série numéro 31, a rempli les pronostics en s’imposant en demi-finale de Roland-Garros en 7-5 et 6-3 en une heure et trente-huit minutes au joueur slovène Tamara zidansek, numéro 85 de la WTA. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en finale de Roland-Garros.

Zidansek a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, tandis que Pavlyuchenkova l’a réussi 6 fois. De plus, la Russe a eu une efficacité de 66% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a obtenu 57% des points de service, tandis que sa rivale a atteint 73% d’efficacité, a commis 3 doubles fautes et a remporté 49% des points au service. .

Le Russe affrontera en finale le vainqueur du match dans lequel le joueur tchèque affrontera Barbora Krejcikova et le joueur grec Maria sakkari.

Ce tournoi se déroule à Paris du 24 mai au 12 juin sur terre battue extérieure. Pendant la compétition, un total de 238 joueurs s’affrontent et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux directement classés, ceux qui surpassent les phases précédentes du tournoi et ceux qui sont invités.