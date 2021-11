Anastasiya Kvitko dans des photos exquises montrant sa silhouette

Anastasiya Kvitko a l’air exquise avec un micro corps marron | Instagram

La modèle russe Anastasiya Kvitko a partagé une nouvelle publication, grâce à elle, le pouls de plusieurs de ses fans a immédiatement commencé à s’accélérer, car elle est apparue avec un corps brun saisissant qui mettait en valeur ses énormes courbes.

Cette beauté, en plus d’être mannequin, est aussi une célébrité assez russe, sûrement lorsqu’elle a réussi aux États-Unis, ce qui était son objectif puisqu’elle a déménagé dans ce pays, aujourd’hui c’est aussi dans son pays d’origine.

Anastasia Kvitko Le vrai nom d’Anastasiya, tel qu’elle est connue sur ses réseaux sociaux, a tendance à partager des contenus trop risqués, bien sûr sans enfreindre le mauvais comportement qu’Instagram interdit de partager des contenus interdits.

Il y a huit heures que son compte Instagram officiel via cette publication a été rempli de likes, puisqu’il l’a partagé pour le moment, il a déjà 189 889 cœurs rouges, en termes de commentaires, ils ont atteint 3 260 au total.

Anastasiya Kvitko a l’air exquise avec un micro corps marron | Instagram anastasiya_kvitko

« La Russe Kim Kardashian », comme on l’appelle aussi, porte un body, des bottes et un imperméable, tous de la même teinte, ne variant que dans certaines nuances.

Au cours de chacune de ses publications, nous avons réalisé que la belle et coquette Anastasia Kvitko Il est fasciné par la couleur brune, car elle a été une constante entre ses photos et ses vidéos.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Dans sa description il demande à ses fans laquelle des photographies qu’il a publiées est sa préférée, il y en a quatre au total, généralement quand il faisait cette dynamique il partageait généralement deux à trois photos, ses fans doivent se sentir chanceux d’avoir un élément en plus.

Il est plus que clair qu’Anastasia est en séance photo, on peut le voir dans la dernière Photos où il apparaît posant et montrant des accessoires.

Dans deux de ses quatre images, elle apparaît assise sur un banc vêtue de son imperméable, même si c’est un peu ostentatoire, ses courbes ne sont pas du tout perdues, en fait, elle a l’air encore plus.

Pour les deux clichés qui s’intercalent, elle apparaît allongée sur le sol avec une pose coquette, qui ne varie que peu, chez elle elle n’a plus l’imperméable et pose de dos, exhibant le corps étroit dans le dos.

Probablement aucun de ses fans n’a réussi à se décider sur une seule photo et a choisi de choisir les 4 que la belle Kvitko a partagées.