Anastasiya Kvitko jette ses entrailles dans la neige

Anastasia Kvitko pose dans la neige, oubliant ses intérieurs | Instagram

Le célèbre influenceur russe Anastasia Kvitko elle a profité de la météo russe, elle posait dans un bel endroit enneigé, preuve qu’elle a l’habitude de partager quelques Photos d’une séance où elle a décidé de ne pas utiliser d’intérieurs.

A cette occasion, vous aurez plaisir à voir plusieurs images de la Russe Kim Kardashian, surnom avec lequel cette belle femme est également connue.

Constamment Anastasiya Kvitko, le nom qu’elle utilise pour ses réseaux sociaux, apparaît dans certaines images portant sa belle silhouette, à cette occasion et comme cela arrive rarement, le mannequin aux 12,2 millions de followers était poser dans la neige.

Cela peut vous intéresser : Yanet García fête Noël avec une petite tenue de Père Noël

Il y a 8 heures il a partagé sa micro session sur Instagram, sur son compte officiel, comme il le fait d’habitude, il a demandé à ses fans laquelle des photographies qu’il avait publiée ils avaient le plus aimé, maintenant il nous a donné quatre clichés.

Anastasia Kvitko est un beau modèle sinueux | Instagram anastasiya_kvitko

La belle mannequin a publié une grande variété d’images depuis environ 2013, année où elle a commencé à partager du contenu sur les réseaux sociaux, avec chaque nouveau contenu qu’elle parvient à surprendre avec ses poses et ses courbes.

Sur ces photos particulières, ils sont dans la neige, bien qu’il vienne d’un pays très froid depuis qu’il était adolescent il a déménagé aux États-Unis, maintenant il nous montre parfois un joli bronzage.

Il était évident qu’ils ne pouvaient pas manquer ses vêtements moulants car elle les porte cette fois, une paire de leggings ajustés avec un haut qui ressemble plus à un pull léger, à tel point que cela nous permet d’apprécier qu’elle ne porte rien sous.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ ADMIRER SA BEAUTÉ.

Dans la première image Anastasia Kvitko elle ressemble à une belle poupée de porcelaine, elle pose de front avec ses énormes charmes au premier plan ; Dans la deuxième image elle pose sur le dos, grâce à ses leggings ajustés à sa silhouette on dirait qu’il s’agit de sa seconde peau.

Pour la troisième image, nous la voyons à nouveau de dos, mais maintenant avec un gros plan de sa taille et de ses charmes ultérieurs.

Sur la quatrième et dernière photo, il pose à nouveau de profil, que des millions de personnes adorent d’ailleurs dès qu’ils le voient, car il apprécie la vue.

En plus du magnifique paysage que les internautes apprécient devant, voyant Kvitko en arrière-plan, on retrouve quelques pins et de la neige qui ornent les clichés, la publication compte plus de 144 000 likes.

Certains de ses followers ne savent pas sur quelle image se décider, alors plusieurs ont choisi de sélectionner les quatre.