Anastasiya Kvitko montre ses charmes avec une robe ajustée

Anastasiya Kvitko et ses énormes charmes dans une robe moulante | Instagram

La mannequin et célébrité russe qui a conquis les États-Unis et une partie de l’Amérique latine grâce à ses courbes, a une nouvelle fois montré pourquoi elle fait partie des favorites, c’est ainsi qu’Anastasia Kvitko a ravi ses millions de fans avec sa beauté nordique et un robe coquette fleuri.

Quelques jours après la fin de l’année cette coquette mannequin russe qui est parfois comparée à deux belles personnalités des internautes : Demi Rose et Kim Kardashian, à vrai dire. Anastasie kvitko Elle est connue sous le nom de Kim Kardashian russe.

Comme vous le savez, les deux femmes sont extrêmement voluptueuses et n’ont pas peur de montrer leur belle silhouette comme le fait habituellement Kvitko dans son contenu Instagram avec elle. charmes énormes.

A cette occasion, elle nous a surpris avec une robe très décontractée en marron et avec un imprimé de fleurs jaunes, elle avait des bretelles étroites, ajustées à la taille et descendues en dessous des genoux, la chute de la jupe était en ligne « A ».

Anastasia Kvitko est connue sous le nom de Kim Kardashian russe pour ses énormes courbes | Instagram anastasia_kvitko

Ce qui a étonné ses partisans, c’est que même si celui-ci était légèrement long, ses énormes breloques supérieures dépassaient un peu le large col du vêtement, en plus de sa taille très ajustée.

Quant aux jambes, dans sa vidéo publiée le 22 décembre, vous remarquerez qu’il a une ouverture avec laquelle il montre une partie de ses jambes galbées en position assise.

Cette mannequin coquette de 27 ans a partagé dans sa description qu’elle était de très bonne humeur, notamment parce qu’elle buvait sa boisson préférée, que vous pouvez voir dans une partie des images.

Kvitko traversait un hôtel qui menait à la sortie d’une belle terrasse, où il s’est assis un moment pour profiter de son « Bang » dans un fauteuil de jardin, plus tard il est allé se promener autour de la piscine et a continué votre visite.

La parution de Anastasia Kvitko Il cumule déjà 131 546 vues et 914 commentaires au total, où ses fans semblent fondre pour son amour, d’autant plus que cette fois leurs courbes s’annoncent encore plus voluptueuses.

Ceci grâce au fait que dans la partie de la taille sa robe est assez serrée, marquant cette partie coquette de son corps et montrant les courbes d’Anastasiya à la fois au-dessus et au-dessous.