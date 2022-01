Anastasiya Kvitko montre une micro taille avec une tenue moulante

Anastasiya Kvitko met en valeur la taille micro avec une tenue moulante | Instagram

Avec un nouveau photo Postée sur son Instagram, la belle mannequin Anastasiya Kvitko a montré sa silhouette exquise dans le style de Kim Kardashian, avec l’une des tenues les plus ajustées qu’elle ait trouvées dans son placard.

Pour la célébrité russe séduisante Anastasia Kvitko Montrer sa silhouette n’a jamais été un problème, c’est pourquoi elle est devenue un modèle populaire sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, ce n’est pas pour rien que le nombre de followers continue d’augmenter, elle compte actuellement 12,2 millions de fans dans l’App.

A plusieurs reprises, les fans de cette beauté l’ont confondue avec d’autres célébrités sur les réseaux sociaux, on parle de Demi Rose ainsi que de l’ex-femme de Kanye West, d’ailleurs ils l’appellent La Russe Kim Kardashian.

Ce look se composait d’un haut beige et d’un pantalon en coton bien qu’ils ressemblaient plus à des leggings épais, ce tenue serrée a fait son micro taille sera immédiatement mis en évidence.

Sur la photo où il faisait la promotion de la boisson Bang Energy avec laquelle il travaille depuis plusieurs années avec la marque, il en va de même avec plusieurs personnalités Internet dont certains YouTubers et influenceurs tels que Kimberly Loaiza et Lizbeth Rodríguez.

L’endroit où elle pose est sa propre maison, puisqu’on l’a vue à plusieurs reprises poser depuis ce site, exhibant comme à son habitude des tenues impressionnantes et surtout révélatrices.

Il y a tout juste un jour, il a publié la photo sur son compte, ayant déjà plusieurs likes de ses fans et des centaines de commentaires où vous trouverez quelques langues de ses followers, à la fois russes de leur propre pays d’origine, en espagnol et Anglais.

La popularité d’Anastasia Kvitko sur les réseaux sociaux

Depuis 2012, c’est lorsque cette beauté a créé son compte Instagram, mais ce n’est qu’un an plus tard qu’elle a commencé à partager du contenu dragueur.

Au début, comme prévu, il avait peu de likes, mais alors qu’il partageait un contenu plus révélateur et coquet, Kvitko est devenu plus populaire, tout comme ses publications.

Aujourd’hui, nous trouvons du contenu risqué à certaines occasions, Anastasie kvitko Elle a également créé un compte sur la célèbre plateforme britannique réservé aux fans, où sûrement plusieurs milliers voire millions de followers sur Instagram l’auront suivie sur ce nouveau compte.

Il y a longtemps, il utilisait une technique pour attirer plus de followers, avec des remises importantes sur l’abonnement, il a sûrement réussi à avoir encore plus de followers.