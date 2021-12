Anastasiya Kvitko porte un bikini et arbore un bronzage parfait

Anastasiya Kvitko porterait le bronzage parfait pour Noël | Instagram

Grâce à la coquette Maillot de bain Une pièce, deux pièces en rouge qu’Anastasiya Kvitko portait sur une photo, elle nous a encore montré ses courbes, mais maintenant avec un bronzage parfait pour Noël.

Cette image a été partagée le 18 décembre, quelques jours avant Noël qui est célébré le 25 décembre, cependant il convient de mentionner que l’image n’a pas été partagée par le mannequin russe elle-même, elle était fan dans l’un de ses comptes fanpage.

Malgré cela, il est certain que vous voulez avoir vu l’image ces jours-ci, avoir pensé au modèle coquette qui pourrait apparemment profiter de la neige dans son pays la Russie, car elle a récemment partagé du contenu où elle a été vue dans une scène enneigée, d’où Les hypothèses.

Cela peut vous intéresser: Daniella Chávez révèle son vêtement le plus coquette, elle est charmante

Dans tous les cas, vous serez heureux de savoir que malgré ce temps, il est encore possible de se réchauffer complètement en ne voyant qu’une seule image, en l’occurrence l’une des Anastasia Kvitko porter un maillot de bain.

Anastasia Kvitko profite de chaque occasion pour montrer sa silhouette sinueuse et ses énormes charmes | Instagram anastasiya_kvitko

Ses courbes énormes sont depuis toujours devenues un objet de désir pour des millions d’internautes, tant ses photographies sont généralement un peu révélatrices.

Il y a quelques années, elle a décidé de faire de son corps sinueux sa propre marque. Elle porte donc fièrement sa silhouette, comme c’est le cas avec d’autres célébrités du divertissement numérique, telles que Demi Rose, le célèbre mannequin britannique et Kim Kardashian.

Anastasia pose devant un énorme rocher, derrière elle il y a encore plus et quelques arbres, son maillot de bain comme mentionné au début n’a qu’une manche, donc ses énormes charmes sont un peu plus exposés d’un côté spécifique.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Sans aucun doute, ce qui ressort immédiatement dans l’image, c’est son bronzage, puisque le soleil se reflète un peu dans ses énormes charmes, ceux-ci semblent briller, pour des millions, elle est un mets délicat.

Quant au bas, il est tout simplement petit, puisque le modèle coquet né le 25 novembre 1994 a aujourd’hui 27 ans.

Les hanches larges de Anastasie kvitko Ils se démarquent encore plus grâce à la position dans laquelle elle se trouve, ses hanches sont légèrement penchées vers la gauche et sa jambe droite se croise légèrement vers l’avant, sans aucun doute c’est tout un spectacle de la voir poser.