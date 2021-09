in

Anastasiya Kvitko porte un maillot de bain à bretelles révélateur ! | Instagram

La célébrité coquette et modèle russe qui a conquis des millions avec ses courbes est apparue sur une nouvelle photo Instagram, Anastasia Kvitko a immédiatement attiré des milliers de soupirs, avec ce minuscule maillot de bain à bretelles.

Bien que cette fois ce soient ses propres admirateurs qui ont partagé cette image, nous avons sûrement pu la trouver sur son Instagram aussi.

Anastasie Kvitko est tellement dotée de grandes courbes que ses fans et internautes l’ont baptisée “La Russe Kim Kardashian“qui est la mondaine la plus célèbre des États-Unis précisément pour avoir des courbes proéminentes.

Seulement qu’il y a un détail intéressant, et c’est que Kvitko affirme qu’il n’y a pas de comparaison entre eux, bien qu’elle n’ait rien contre Kim, elle affirme qu’en réalité il n’y a pas de point de comparaison, surtout parce qu’elle a elle-même affirmé dans une interview à Miami que ses courbes sont naturelles.

Le même que nous pouvons voir dans vos publications Instagram, Twitter et OnlyFans en cas d’abonnement.

Cette photo En particulier, il a été partagé il y a un jour, et elle pose depuis la plage en prenant un peu de soleil, apparemment la photo n’était pas prévue, car le mannequin russe ne le faisait pas normalement, il semble que c’était quelque chose de pressé.

Le design qu’il porte est un Maillot de bain deux pièces noir, qui a quelques bandes qui vont à la fois au-dessus et au-dessous, seulement que dans la partie inférieure elles ressortent encore plus, car il semble que c’est la seule chose qu’elle porte, seulement ces trois petites bandes qui la traversent hanches et ils finissent par se perdre dans ses charmes.

El lugar en donde se tomó la instantánea, está un poco retirada del mar, en cuanto pone uno atención a la imagen se alcanzan a ver solo arena, ya en el fondo una línea de un hermoso azul marino del agua y el cielo azul un poco plus clair.

Étant un modèle de médias sociaux, il serait rare de voir la beauté Anastasia Kvitko en utilisant le même Maillot de bain à plus d’une occasion, il ne serait pas étrange de savoir que vous avez des centaines de maillots de bain prêts à être portés pour la première fois.

D’autant plus qu’elle est sponsorisée par certaines marques et qu’à chaque lancement de nouveaux vêtements elle doit sortir non seulement des maillots de bain mais aussi des vêtements, comme elle l’a fait avec la marque Fashion Nova sur Instagram.