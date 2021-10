Anastasiya Kvitko porte un micro maillot de bain rose dans le style de Barbie | Instagram

Comme d’autres célébrités du divertissement et des réseaux sociaux, Anastasia Kvitko montre généralement ses courbes en permanence, comme elle l’a fait dans une publication où elle porte un maillot de bain rose dans le style de Barbie.

Qui nous avons vu montrer ses charmes de cette manière et précisément aussi avec un maillot de bain rose est le modèle et la femme d’affaires Alexa Dellanos, qui, il y a longtemps, portait un vêtement similaire affectueux.

Anastasie Kvitko Comme on l’appelle aussi « La Russe Kim Kardashian », elle a décidé de façon très sage, de chouchouter ses millions de followers, à travers non pas une mais trois photos !

C’est ainsi que dans sa publication du 24 avril 2020, il a ravi l’élève de millions avec ces photos où il porte l’un des plus petits maillots de bain qu’il ait utilisé jusqu’à présent.

Sur la première photo on voit la belle Anastasia Kvitko En portant ce minuscule maillot de bain, qui couvre à peine ses parties alors qu’elle pose de profil, il est facile de voir ses courbes voluptueuses de rêve.

Pour la deuxième photo et la plus coquette des trois, nous la voyons poser sur le dos avec ses cheveux tombant jusqu’à sa taille et un peu plus, ce qui fait que les yeux se tournent immédiatement vers son derrière.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Dans la troisième image, nous voyons une pose un peu similaire à la seconde, sauf que dans celle-ci, il pose complètement de dos.

Quelque chose de curieux que certains fans ont sûrement remarqué, c’est qu’avec la chute de ses cheveux et grâce au fait qu’ils sont lâches, vous pouvez voir sa taille minuscule qui est presque de la même largeur que ses cheveux.

Grâce à cela, nous nous souvenons de la célèbre poupée avec sa micro taille caractéristique que certaines personnalités ont voulu imiter, comme Valeria Lukyanova connue sous le nom de « La Barbie humaine », malgré cela Kivtko est très proche de la taille caractéristique.

Comme vous vous en souviendrez, Barbie est connue pour porter des vêtements mignons dans des tons roses et pastel, seule cette beauté sinueuse a décidé de donner une tournure inattendue à l’image dont nous nous souviendrons de la poupée américaine Barbi.

Pendant des années, l’image de ce personnage et l’évolution qu’il a eue depuis sa naissance en 1959 a été associée à tout ce qui touche à la « mignonne », bien que ces dernières années dans ses films il soit également devenu la représentation d’une femme forte. .