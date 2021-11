Anastasiya Kvitko pose de manière coquette, utilise des combinaisons parmi ses charmes

Anastasiya Kvitko porte d’énormes charmes sur des corps séduisants | Instagram

Anastasiya Kvitko a récemment partagé quelques Photos là où elle arborait à nouveau ses courbes, c’est cette fois-ci grâce à une paire de bodys avec lesquels elle a une nouvelle fois conquis ses millions de fans.

Le mannequin coquette aux courbes d’origine russe qui a conquis des millions avec ses photographies a encore une fois laissé quelques fans choqués, il ne fait aucun doute que Anastasia Kvitko il connaît parfaitement le goût de ses adeptes.

A plus d’une occasion, cette beauté qui est aussi connue dans l’industrie comme La Russe Kim Kardashian justement grâce à ses énormes rondeurs, malgré le fait que les internautes n’aient eu aucune interaction entre eux, ils ont décidé de la baptiser de ce pseudonyme. .

Anastasiya posait de manière extrêmement audacieuse, comme elle le fait d’habitude, dans les images où elle porte deux combinaisons différentes.

La première photo montre la célébrité russe portant un body à manches longues et épaules dénudées, Anastasie Kvitko Elle apparaît appuyée sur le sol posant sur le dos, comme vous pouvez déjà l’imaginer, le petit vêtement qu’elle portait s’est perdu parmi ses charmes.

Anastasiya Kvitko porte d'énormes charmes sur des corps séduisants

Quant à la deuxième photo, cette jolie fille apparaît modèle russeVêtu d’une couleur plus frappante, Kvitko portait un body rouge, bien qu’en faisant un peu plus attention, il ressemble plus à un corset, de la partie au-dessus.

C’est sûrement la deuxième photo qui a le plus attiré l’attention de ses followers, car Anastasia portait également un intérieur dans le même ton que le corset, mais celui-ci avait un peu de dentelle et en dessous elle portait des bas rouges.

Il convient de mentionner que c’était la séance photo du premier qu’il a partagé sur son compte Instagram, une couleur qui, en plus du corps, portait également un imperméable et des bottes hautes.

Depuis quelques jours, Anastasia a augmenté le nombre d’abonnés, maintenant elle compte déjà 12,2 millions d’abonnés sur Instagram.

Dans les deux photographies, il a demandé s’il devait partager chacune des images sur son flux Instagram, la réponse était plus qu’évidente pour ses abonnés, ils ont affirmé qu’il devrait certainement les mettre car il était magnifique.

À plus d’une occasion, le mannequin dragueur né à Kaliningrad, en Russie, a fait cette dynamique avec ses fans, leur posant des questions auxquelles ils répondent immédiatement, surtout lorsqu’il s’agit de partager du contenu dragueur.